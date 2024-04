Eclipse total de Sol 2024: ¿Cómo cuidar a las mascotas durante el fenómeno?

A tan solo cuatro días de que acontezca el Eclipse total de Sol, y que todos aumenten sus expectativas sobre como disfrutar de manera segura la experiencia del majestuoso evento astral, los dueños de mascotas también se inquietan por saber que puede pasar sin no protegen a sus animales de compañía.

Esto es lo que debes saber al respecto:

¿Cómo debes cuidar a tus mascotas?

Durante este fenómeno, las mascotas pueden alterar sus comportamientos, por lo que hay que prestarles atención, según Cronista.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), existe el mito de que como durante el eclipse total de sol, hay oscuridad, los animales creen que es de noche y toman comportamientos nocturnos habituales en su especie. Los grillos cantan, las aves buscan sus nidos, los perros ladran y los mosquitos salen a fastidiar y a picar.

De hecho, Ron Fernández, especialista de la Facultad de Ciencias de la UNAM, aseguró que el eclipse solar tiene el potencial para afectar a las aves migratorias, quienes “dependen de los patrones de luz”, por lo que podrían desorientarse.

Ron, indicó que los animales pueden sufrir daños en sus retinas, por lo que es importante que no se les exponga de manera directa y señaló que tampoco es necesario ponerles lentes mientras ocurra el fenómeno astronómico.

Cuidados para perros y gatos durante el Eclipse Solar total

De acuerdo con Terra, las cosas que no se debe hacer son las siguientes:

• No cargar a las mascotas en los brazos para ver el eclipse

• No ponerle ningún tipo de gafas para ‘protegerle’ los ojos

• Evitar pasear a las mascotas durante el momento del eclipse

• No poner a la mascota en aparatos como telescopios o binoculares para ver el eclipse

Por su parte, las recomendaciones que da El País, son las siguientes:

Durante el eclipse solar total los dueños de perros y gatos deben observar su comportamiento y brindarles protección y contención para bajar su ansiedad o inquietud. Otra cosa que podemos hacer en casas es bajar las persianas y cortinas para que se reduzca la luz solar y los animales no se desorienten.

Vale preparar una especie de refugio en el hogar para perros y gatos para que de este modo se refugien en el caso de que sientan miedo y puedan estar seguros. De forma paralela siempre debemos dejarles a mano agua y comida y bajo ningún punto de vista obligarlas a mirar el eclipse, ante cualquier duda es importante consultar a un veterinario. Lo ideal es no dejarlos salir. Las mascotas también pueden quedar ciegas.

