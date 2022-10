Eclipse solar de octubre 2022: ¿Cuándo es y cómo verlo?

El segundo y último eclipse que nos trae este año 2022, sucederá entre las 3:00 am y 6:00 am del próximo martes 25 de octubre, y será un Eclipse parcial de Sol.

El inicio del fenómeno astronómico, comenzará a las 9:00 UTC, y se espera que su punto más alto, es decir, cuando veamos que el sol tiene forma de medialuna, será sobre las 13:02 UTC.

De hecho, informa Noticias Caracol, que según lo anuncia Space, el 82% del disco solar será eclipsado por la luna. Por lo que en ningún lugar del planeta se podrá presenciar un eclipse total. Sin embargo, este evento no será visible para todos, este fenómeno solo se podrá presenciar en la mayor parte de Europa, el oeste de Asia y el noreste de África.

☀🌗 El eclipse será visible en gran parte de Europa, el noreste de África y Asia occidentalhttps://t.co/QAsEHlmXC8 — Onda Cero (@OndaCero_es) October 18, 2022

Un eclipse de sol, según explica el Instituto Geográfico Nacional (ING), es un fenómeno en el que “la luz del Sol es total o parcialmente ocultada al interponerse un astro entre el Sol y el observador”. Así, el astro que oculta a nuestra estrella es la Luna. Y para esta ocasión, según el establecimiento, la magnitud del evento será de muy baja, lo que hace referencia a la fracción del diámetro del Sol que es ocultado por la Luna.

En España alcanzará una magnitud máxima de 0,12 en Gerona, 0,10 en Barcelona y por debajo de 0,10 en el resto de Cataluña, Aragón, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Principado de Asturias, norte de Castilla y León, norte de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares”, explican los expertos.

Respecto a su evolución, el IGN detalla que en Barcelona comenzará el eclipse a las 11:33 hora peninsular y el máximo será a las 12:07 horas. Terminará a las 12:43 horas, por lo que la duración del eclipse será de una hora y nueve minutos, de acuerdo con 20 Minutos.

“Un se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra. Eso significa que durante el día, la luna se mueve por delante del sol y se pone oscuro. ¿No es extraño que se ponga todo oscuro en pleno día? Este eclipse total se produce aproximadamente cada año y medio en algún lugar de la Tierra. Un eclipse parcial, cuando la luna no recubre por completo al sol, se produce al menos dos veces por año, en algún lugar de la Tierra”- NASA

El eclipse que oscurecerá la zona de guerra: Ucrania y Rusia

💥 ¡No te lo pierdas! El eclipse parcial de Sol comenzará el día 25 de octubre https://t.co/SVSCDMbWtZ — Uno TV (@UnoNoticias) October 17, 2022

Desde la National Geographic en español, el medio informó que, en medio de la guerra bélica entre Rusia y Ucrania, el cielo de estos dos países se oscurecerá por cinco minutos, en un 80 por ciento. Cabe señalar que, a los territorios, en donde se podrá apreciar este fenómeno, se les conoce como “camino de la sombra del eclipse”.

¿Cómo ver el eclipse parcial de sol?

Los eclipses solares son eventos muy espectaculares, pero así mismo son peligrosos de ver si no se usa algún tipo de protección. Los rayos que emite el astro son tan potentes que, si se mira directamente a él, puede dañar la retina ocular, y puede causar enfermedades que van desde la conjuntivitis y la queratitis punteada, hasta llegar a quemar la mácula, y disminuir la calidad de la visión.

De acuerdo con GQ México, Prevent Blindness, la asociación estadounidense que prevé el cuidado de la vista y el acompañamiento a personas ciegas, alerta severamente sobre nunca mirar un eclipse solar directamente, sin protección. Dice que el daño ocurre incluso si el fenómeno es parcial.

“Exponer los ojos al sol sin la protección ocular adecuada durante un eclipse solar puede causar ‘ceguera por eclipse’ o quemaduras en la retina”, explica la institución, “también conocida como retinopatía solar”.

Los eclipses solares son fenómenos espectaculares y aunque son poco comunes, este octubre sucederá uno. ¿Podrá verse en México? https://t.co/dcjUQ8z3im — GQ México y Latam (@GQMexico) October 18, 2022

• Las recomendaciones que hacen los expertos para ver con seguridad un eclipse de sol, son las siguientes:

• Usar gafas de eclipse solar: Es el método más habitual, sin embargo, no deja de tener sus riesgos. Estas gafas son especialmente diseñadas para ver eclipses y las puedes comprar en ópticas y en tiendas en línea.

• Filtros de soldadura: Un método barato y cómodo, solo ten en cuenta que el único filtro adecuado es el número 14. Si tienes un filtro de soldador, pero no estás seguro del número de referencia que tiene no lo uses.

• Usar un sistema de proyección: Este es un método de observación indirecta muy seguro si se hace y usa correctamente. Utiliza un espejo plano pequeño cubierto enteramente con un papel al que se ha recortado un agujero de menos de 1 cm de diámetro. No observes la imagen del Sol en el espejo, mira solamente la imagen proyectada.

Destaca este medio, que es importante señalar que no debe verse el Sol por más de 30 segundos, aunque se utilicen dichos instrumentos.

Así mismo, aconseja que implementos no se deben usar para mirar el fenómeno:

• Evita usar cámaras fotográficas o de video, binoculares, vidrios ahumados, filtros polarizados o películas de color para ver el eclipse solar.

• Ten en cuenta que tampoco debes usar lentes para sol comunes o filtros hechos en casa, pues ninguno de ellos te protegerá de las radiaciones que emite el Solo durante el evento cósmico. publica el medio.

Finalmente, para los países que no tendrán la fortuna de disfrutar de este eclipse parcial de sol, la NASA, informa que el fenómeno será transmitido en vivo, y solo hace falta conectarse a su portal de internet oficial o verlo a través del canal de YouTube, sin costo alguno.

Play

NASA Live: Official Stream of NASA TV Direct from America's space program to YouTube, watch NASA TV live streaming here to get the latest from our exploration of the universe and learn how we discover our home planet. NASA TV airs a variety of regularly scheduled, pre-recorded educational and public relations programming 24 hours a day on its various channels. The network… 2018-12-28T18:40:15Z

LEER MÁS: Michelle Roenz: Fue encontrada muerta en la cajuela del automóvil que conducía su hijo