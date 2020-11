Dulce María regresa a la música sin RBD: ¿De qué se trata? [VIDEO]

View this post on Instagram

En estos meses he sentido tanto amor. Me da pena decirlo por el año tan difícil que hemos vivido todos, y pido disculpas por mi gran fortuna, pero en este pequeño mundo que tenemos me he sentido en paz, cómo nunca antes me había sentido. Poner mi mano en pancita y conectar en un universo mágico y único en el que sólo nosotros 3 podemos estar, un lugar que solo nosotros conocemos. Pensar a veces lo mismo que tú, escuchar tu hermosa voz en mi cabeza, soñar con bebita, conocerla incluso antes de tenerla en nuestros brazos. Verte tan alegre, tan brillante, tan llena de vida. Cada día me haces más y más feliz y te agradezco profundamente el formar una familia conmigo y bebita. Gracias mi amor @dulcemaria por tanto regalo que me das día a día. Las amo eternamente.