Destronan éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee en Youtube: ¿Por qué?

El vídeo oficial del tema musical “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee oficialmente fue destronado como el videoclip más visto en la plataforma de Youtube. En horas de la mañana de este 2 de noviembre, el vídeo de la canción infantil “Baby Shark” logró posicionarse como el más reproducido en Youtube.

En la actualidad, el clip de “Baby Shark” cuenta con 7.053 mil millones de reproducciones en Youtube, mientras que “Despacito” de Fonsi y Yankee cuenta con 7.040 mil millones de producciones.

Se estima que el canal en Youtube infantil “Pinkfong” ha logrado ganancias de 5.2 millones de dólares por reproducciones desde que el clip se estrenó en la plataforma digital en junio de 2016, de acuerdo con información reseñada por BBC.

El talento de Luis Fonsi y Daddy Yankee logró conquistar a miles de personas a nivel mundial con el lanzamiento del videoclip de “Despacito” en 2017 en Youtube, uno de los proyectos musicales más exitosos en la historia del entretenimiento de habla hispana.

La historia detrás de “Baby Shark”

“Baby Shark” es una canción infantil basada en una familia de tiburones que se viralizó después de que “Pinkfong”, una compañía de educación de Corea del Sur, la convirtió en un videoclip animado que alentaba a los más pequeños de la casa a bailar al ritmo de la pegajosa melodía.

El videoclip de “Baby Shark” se estrenó el 17 de junio de 2016 en la cuenta oficial en Youtube de “Pinkfong”, por lo que le llevó cuatro años lograr posicionarse como el vídeo más visto en la plataforma digital. Gran parte del éxito en reproducciones recae en que millones de niños alrededor del mundo sienten una gran pasión tanto por la letra de la canción, como por el videoclip en sí, por lo que sus padres se lo reproducen en reiteradas ocasiones.

Wikipedia detalló que diversas fuentes han mencionado que la canción de “Baby Shark” se originó en los campamentos de verano en los Estados Unidos hace varios años atrás. Asimismo, afirman que la canción también se pudo originar por los consejeros en campamentos de verano que se inspiraban en la película “Tiburón” (1975) de Steven Spielberg.

La versión de “Baby Shark” de “Pinkfong” fue interpretada por la cantante coreano-estadounidense Hope Segoine, quien al momento del lanzamiento en la plataforma de Youtube en el año 2016, contaba con 10 años de edad.

BBC informó que la compañía de educación “Pinkfong” fue demandada en 2019 por Jonathan Wright, un compositor de canciones infantiles que sostiene que los arreglos de “Baby Shark” son muy similares a un arreglo musical que él grabó en el año 2011. Hasta la fecha, la querella está siendo evaluada por la Comisión de Derechos de Autor de Corea.

¿Cuándo debutó Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee en Youtube?

El videoclip de “Despacito”, la colaboración musical de Luis Fonsi y Daddy Yankee, debutó en el canal en Youtube de Fonsi en enero de 2017 y en la actualidad, cuenta con 7.040 mil millones de visualizaciones en la plataforma digital.

El director puertorriqueño Carlos Pérez fue el encargado de dirigir el vídeo oficial de “Despacito”, mientras que Joanna Egozcue y Roxy Quiñones estuvieron a cargo de la producción del mismo. Las grabaciones se realizaron en diciembre de 2016 en “La Perla” en el Viejo San Juan y en el bar “La Factoría” en San Juan, Puerto Rico.

La reina de belleza puertorriqueña Zuleyka Rivera fue la protagonista del videoclip que contó con escenas que representaban las raíces de los cantautores detrás del exitoso tema musical.

