Dua Lipa actuará al lado de Henry Cavill

Dua Lipa es una de las cantantes más famosas del momento, su gira “Future Nostalgia “ sigue posicionando la figura de la cantante a nivel internacional, aunque ahora incursiona en el mundo de la actuación al lado Henry Cavill.





Play



Dua Lipa on Reclaiming Her Viral Dance and Working with Elton John | The Tonight Show Dua Lipa talks about playing Madison Square Garden for her Future Nostalgia tour, working with Elton John and her concierge newsletter, Service 95. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Stream now on Peacock: bit.ly/3gZJaNy Subscribe NOW to The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: bit.ly/1nwT1aN Watch The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Weeknights 11:35/10:35c Get more… 2022-03-04T04:51:50Z

Se dio a conocer un adelanto de la película de género Thriller “Argylle” protagonizado por Dua Lipa y el actor Henry Cavill producido por Apple TV. Este sería el primer acercamiento de Lipa con la actuación lo que será la muestra como una estrella del cine en ascenso.

Esta cinta será el debut de Dua Lipa como actriz, el thriller será de espionaje y será dirigido por Matthew Vaugh (”X-Men: primera generación”), en las imágenes se ve compartir escena a la artista británica con el actor Henry Cavill. De hecho, ambos protagonizan el primer vistazo de la película, en lo que sería una escena romántica. Hasta el momento no hay fecha de estreno, esta cinta formará parte de la producción de Apple TV.

En cuanto al resto del reparto, se ha confirmado que la intérprete de “New Rules” y el famoso Superman tendrán como compañeros a Sam Rockwell (“Jojo Rabbit”), Bryce Dallas Howard (“Jurassic world”), Bryan Cranston (“Breaking bad”), Catherine O’Hara (“Mi pobre angelito”), John Cena (“Peacemaker”) y Samuel L. Jackson (Nick Fury en el UCM).

De que trata la película

Se desconoce muy pocos detalles de esta cinta, solo hemos visto una sola fotografía donde podemos ver a Lipa con el cabello corto, rubio y un vestido color verde, por su parte, su compañero de escena aparece muy elegante, ambos están abrazados, protagonizando lo que sería una gran escena





Play



Argylle Primer Vistazo y nuevo look de Henry Cavill y Dua Lipa! Tenemos el primer vistazo de #Argylle la nueva pelicula de espias, protagonizada por #DuaLipa y #HenryCavill y dirigida por #MathewVaughn! Aquí te contamos todo lo que sabemos hasta ahora! No olvides seguirnos en nuetsras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok como #ElRincónDelCine 2022-03-09T06:19:56Z

Los detalles de “Argylle” son muy pocos. No obstante, se sabe que la trama estará basada en el libro homónimo, escrito por Ellie Conway, en el que un espía con problemas de memoria fue convencido de que es un novelista de gran éxito. Sin embargo, todo cambia cuando los recuerdos del sujeto empiezan a regresar y la venganza es lo único que busca.





Play



Dua Lipa Answers the Web's Most Searched Questions | WIRED Dua Lipa answers the internet's most searched questions about herself. What's Dua Lipa's real name (SPOILERS! It's Dua Lipa!)? What was Dua's first song? What kind of accent does she have? Does she speak Spanish? Does she support Liverpool? Is she a fan of anime? Dua Lipa answers all these questions and much more! Dua… 2020-12-18T17:00:07Z

El rodaje echó a andar el pasado mes de agosto en Europa para posteriormente trasladarse a Estados Unidos y otras zonas del mundo.

Argylle será sólo la primera de las tres películas que compondrán la trilogía de la adaptación de la obra de Ellie Conway. Habrá que esperar para ver si el papel de Dua Lipa se limita a una única película o si formará parte de la trilogía.

Su polemica de plagio

Dua Lipa fue señalada por violar derechos de autor con su éxito”Levitating“aseguran que es una copia de dos temas, entre ellos uno de Miguel Bosé. La demanda fue presentada el viernes en Nueva York y alega que “Levitating” es “sustancialmente similar” a la canción de 1979 de Cory Daye “Wiggle and Giggle All Night”, escrita por L. Russell Brown y Sandy Linzer. Además es parecida a la canción de 1980 “Don Diablo”, de Miguel Bosé, de la que también poseen los derechos de autor, según documentos obtenidos por la revista People.





Play



Dua Lipa – Levitating Featuring DaBaby (Official Music Video) The official music video for Dua Lipa – Levitating featuring @DaBaby Taken from her second studio album 'Future Nostalgia' released in 2020, which featured the hit singles 'Don't Start Now', 'Physical', 'Break My Heart', 'Hallucinate' & 'Levitating' Get the album Future Nostalgia : dualipa.co/futurenostalgia Subscribe to the Dua Lipa channel for all the best and… 2020-10-02T12:00:12Z

Aunque aún no se sabe mucho del caso, lo que sí estamos seguro es del éxito mundial de sus canciones ha posicionado a la cantante como una joven promesa de la música pop.