Don Francisco arremete contra Bad Bunny: “¡Es un malagradecido!”

El legendario conductor de televisión Mario Kreutzberger, conocido en el mundo entero como Don Francisco, se sinceró en una entrevista sobre sus sentimientos con respecto a la súper estrella del género urbano Bad Bunny, a quien tildó de “malagradecido”.

Todo ocurrió durante una entrevista en su natal Chile, en el programa Meganoticias Alerta, donde su presentador Rodrigo Sepúlveda comentó sobre el concierto del intérprete de “Me Porto Bonito” en Santiago de Chile, a lo que Don Francisco, de forma contundente le dijo: “Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca he podido volver a hablar con él”.

De hecho, Don Francisco puntualizó en los “cambios de personalidad” de el llamado “conejo malo”, asegurando que cuando le conoció era “simpático”, pero que con el tiempo ha pasado a tener una energía “muy agresiva”.

“Lo he llamado varias veces… pero después no me contestó, pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar.’ A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión'” dijo, haciendo gala del lenguaje directo que siempre le ha caracterizado.

La entrevista a Don Francisco para el programa Meganoticias Alerta la pueden ver haciendo click aquí.

Los comienzos de Bad Bunny con Don Francisco

En el año 2018 Bad Bunny fue invitado al programa de entrevistas “Don Francisco Te Invita” para hablar de su entonces nueva música e incluso enseñar a trapear al legendario presentador.

Sobre el encuentro, Don Francisco compartió una imagen con el siguiente mensaje: “Gracias @badbunnyPR por visitarnos. Espero que sea el primero de muchos encuentros”.

Sobre los comentarios de Don Francisco todavía falta escuchar la respuesta del “Conejo Malo”, aunque estamos seguros que no tardarán en reencontrarse en un futuro cercano para retomar la buena relación que evidenciaron en esa foto de hace algunos años atrás.