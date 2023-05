¿La mamá de Cristiano Ronaldo le hizo brujería a Georgina?

Dolores Aveiro, la mamá de Cristiano Ronaldo, se ha visto envuelta en un escándalo bastante bochornoso para ella, el afamado deportista y toda su familia.

De acuerdo con Hola! en las últimas horas, la señora ha sido blanco de falsos reportes, en los que se le señala de hacer brujería para separar a su hijo de Georgina Rodríguez. A través de sus redes sociales, la señora Dolores Aveiro compartió un comunicado en el que aseguraba que usará acciones legales contra el periódico portugués que publicó una historia sobre las supuestas prácticas que llevaba a cabo para sabotear la relación del futbolista con la modelo española. Además de esto, dejó claro que protegerá a toda costa su nombre, así como el de su familia.

En el comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram se lee:

“Quiero comunicarme en mi nombre y en nombre de mi familia (Familia Aveiro)

Donde incluye a @georginagio esposa de mi hijo @cristiano, Rubina esposa de mi hijo Hugo, mi yerno Alexandre esposo de @katiaaveirooficial que son mis 4 hijos, yo y mis 11 nietos. Afirmo que hoy, 16 de mayo de 2023, llamé a mis abogados para limpiar mi buen nombre en nombre de mi familia y por lo que representan en mi vida. Una noticia salió en un conocido periódico portugués (que en consecuencia usa y abusa del nombre de mi familia para promocionarse) esta noticia falsa, calumniosa y hasta macabra donde se habla de actos horrendos que posiblemente yo habría ordenado para quitarme la felicidad de uno de mis hijos, esta calumnia es falsa es de mala fe es infundada… Mi buen nombre nunca será arrojado a la plaza pública, nunca permitiré que una fuente de información tan poco profesional use mi nombre en vano. Iré hasta las últimas consecuencias no solo para protegerme a mí y a los míos, sino que también probaré que las fuentes, palabras y escritos dichos hasta ahora, fueron meramente maliciosos y sin fundamento alguno. Agradezco a los que me siguen y me respetan, no solo a mi y a los míos, pongan especial atención a lo que se dice y se escribe, hay ofensas gratuitas después de este tipo de noticias que duelen, duelen y nos dejan con las manos atadas cuando se trata de la nuestro bien más preciado que es la familia. Mis nietos, algunos de ellos, ya leen y escuchan a la gente y las críticas. Y por eso mismo, no me rendiré hasta que este periódico pruebe todo lo que se escribió hoy. Gracias. Familia Aveiro”.

Dolores destacó la importancia de que los medios se retracten en esta noticia, ya que le preocupa que algunos de sus 11 nietos, que por supuesto saben leer y entienden de esto, pueden verse afectados. Y terminó diciendo: “Presten especial atención a lo que se dice y escribe, hay ofensas gratuitas tras este tipo de noticias que hieren, lastiman y nos dejan atados de manos cuando se trata de nuestro bien más preciado que es la familia”, según Ole.

Una vidente cubana desató las “calumnias”

Según Mundo Deportivo, la información que se regó como pólvora a través de distintos medios internacionales, tiene que ver con la astróloga cubana, Mhoni Vidente, muy reconocida en su país, quien en una lectura de cartas, en la emisión de un programa transmitido por Unicable, señaló que presuntamente la madre del futbolista estaría haciéndole brujería a su nuera.

“La mamá de Cristiano Ronaldo (María Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro) le está haciendo brujería a Georgina. Ella nunca quiso que se casara con ella ni que tenga hijos con Cristiano, porque perdió tres hijos, la última vez perdió uno de los gemelos que fue el varón y la señora definitivamente le dijo: sabes qué hijito, no quiero a Gerogina en mi casa. La corrió de la casa. Y, por eso, Cristiano no lleva a Georgina a la casa de su mamá, solo a los niños”, comenzó diciendo.

Mhoni, además enfatizó, según Caracol TV, en que la brujería que le está haciendo la suegra es muy fuerte y efectiva.

“Le está haciendo brujería fuerte en Portugal para que se agarre las valijas y se vaya. Una suegra es peor que una amante, porque ella si quiere te lo va a quitar”. A su vez, detalló que Maria Dolores estaría investigando a Georgina debido a que le dijeron que estaba saliendo con el chofer y que se vendría una separación entre junio y julio de este 2023.

El apoyo familiar y de los seguidores

La madre del futbolista ha recibido el apoyo de sus miles de seguidores así como de sus hijos. Katia Aveiro, hermana de Cristiano, también usó sus redes para alzar la voz contra los falsos reportes.

“Abrí las redes sociales y me encuentro con este vómito de noticias del más macabro y bajo nivel que pueda existir. Esta vez no se quedará impune ni este periódico ni la fuente. Estamos en una era en que todo vale para tener likes… Me repugnan estas noticias, este periódico y este contenido”, se lee en una de las historias compartidas en portugués, mismas que fueron replicadas por la madre de Cristiano.

“Mi mamá tiene casi 70 años, su salud es frágil. Pasó por mucho en esta vida para criar a sus hijos e iré hasta el final yo misma para que quien tuviera la brillante idea de poner esta horrible noticia, pague por ello. Basura de periódicos”, escribió en otra publicación.

