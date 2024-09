¿Se cancela el divorcio entre JLO y Ben Affleck?

Es poco probable que Jennifer López y Ben Affleck cancelen su divorcio a pesar de que parecen estar en buenos términos en los últimos días.

JLo y Affleck se reunieron inesperadamente en Los Ángeles, semanas después de que ella solicitara el divorcio. Los dos hicieron una aparición pública en el Hotel Beverly Hills con dos de los hijos de Affleck, Seraphina y Samuel, y los gemelos de Jennifer López, Emme y Max, según la revista People. La hija mayor de Affleck, Violet, está en la universidad.

“Todos se reunieron para un almuerzo divertido para que los niños pudieran pasar el rato. [Jennifer] está tratando de ser amigable con Ben. Sin embargo, todavía están avanzando con el divorcio. Están resolviendo los detalles financieros de manera amistosa”, dijo una fuente al medio.

“Un divorcio nunca es fácil, pero Jennifer no quiere ser egoísta al respecto. Los niños siempre se llevaron bien y se divirtieron juntos. La hace feliz ver a los niños felices juntos. Los niños felices son su prioridad”, continuó la fuente.

Lopez y Affleck se casaron en 2022. Ella solicitó el divorcio el 20 de agosto citando diferencias irreconciliables, según TMZ.

Una fuente afirma que Jennifer Lopez y Ben Affleck se estaban besando

Jennifer López y Affleck llevaron a su prole al Polo Lounge para almorzar y no se mantuvieron exactamente en un perfil bajo. Los paparazzi estaban presentes y fotografiaron a la ex pareja entrando al lugar con sus familias.

Si bien algunos fanáticos pueden haberse sorprendido de verlos juntos, parece que JLo y Affleck quieren mostrar un frente unido mientras navegan por su separación. Sin embargo, una fuente le dijo a Page Six que había algo más sucediendo.

“Ben y JLo están actualmente en el Polo Lounge en el Beverly Hills Hotel tomados de la mano y besándose. Los niños están con ellos, pero en una mesa separada”, compartió la fuente.

Aunque hay muchas imágenes de López y Affleck ingresando al Beverly Hills Hotel, no ha habido ninguna evidencia fotográfica de que los dos estuvieran tomados de la mano o besándose.

Algunos fanáticos pensaron que Ben Affleck parecía enojado mientras salía con Jennifer Lopez y los niños

El sitio de cultura pop DeuxMoi fue uno de los primeros en publicar fotos de Affleck y Lopez reuniéndose en el Beverly Hills Hotel. Decenas de fans comentaron las fotos, y muchos dijeron que Affleck parecía infeliz.

“Sé que muchos de los comentarios en línea sobre estos dos son muy anti JLO, pero no me gusta su energía y su lenguaje corporal agresivo y nunca me ha gustado. Esa segunda foto me estresa solo mirarla”, escribió una persona.

“Siempre parece que le está gritando”, dijo otra persona.

“Siempre parece que le está gritando. Siempre en su cara. Me preocupa por ella”, se hizo eco un tercer usuario de Instagram.

“Esto realmente me fascina, ¿es realmente una persona miserable o solo tiene una cara miserable en reposo? ¿Los paparazzi solo usan fotos en las que parece que está loco? Porque la foto 2 definitivamente parece que le está gritando o dando una actitud, pero muy bien podría no estar haciendo eso, es solo una foto en un momento incómodo y todos estamos asumiendo que está gritando porque parece miserable y sabemos que no tienen la relación más fuerte”, decía un cuarto comentario.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos