Disney presenta su primera heroína musulmana

Disney se ha caracterizado por mostrar historias actuales, con mensajes destinados a la reflexión. En esta oportunidad estrenará una serie donde la heroína es una adolescente musulmana.

Ms. Marvel será la serie que llegará próximamente de la mano de Disney, esta protagonizada por la joven actriz Iman Vellani la cual se convierte en “Ms. Marvel”, la primera heroína musulmana y adolescente del Universo Cinematográfico de Marvel.





Marvel Studios' Ms. Marvel – Exclusive First Look | Disney+

A través del tráiler, podemos ver la vida de Kamala Khan, una adolescente de origen musulmán que vive en Nueva Jersey y que se pasa los días fantaseando con los Vengadores y con convertirse algún día en uno de ellos, como su ídolo Capitana Marvel.





Sana Amanat Talks Ms. Marvel – Late Night with Seth Meyers

Con la música de “Blinding Lights” de The Weekend, la industria mas famosa de cómics nos presenta la historia de Kamala Khan, la adolescente estadounidense paquistaní de 16 años que intenta sobrellevar su difícil vida en la secundaria y la etiqueta de la rara de la escuela mientras descubre sus nuevos poderes que ella misma cataloga como “cósmicos”.





Marvel Studios' Ms. Marvel | Official Trailer | Disney+

Según señalan medios internacionales, Kamala Khan es uno de los personajes de Marvel más peculiares y elogiados de los últimos tiempos. Se trata, sin duda, de una heroína diferente, además, el primer personaje musulmán de Marvel que protagoniza su propia historia.

Quién es Kamala Khan





Sizzle | Ms. Marvel | Disney+

Kamala Khan es una joven de origen musulman que vive en Nueva Jersey y que apareció por primera vez en los cómics en Captain Marvel, en agosto de 2013. Creada por Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson y Adrian Alphona, fue el primer personaje musulmán de Marvel que tiene sus propios cómics y ahora estos se han adaptado al Universo Cinematográfico.

Un vistazo a Ms. Marvel





Ms. Marvel | Audition Tape

En los cómics, Ms. Marvel es un ser polimorfo con capacidad de cambiar su forma a voluntad (como estirar y comprimir los brazos), y cuya habilidad sumada con las leyes de la física, le aportan mayor fuerza, por ejemplo. Descubre que tiene un gen “Inhumano” (ligada a la saga de los Inhumanos) pero en la serie parece que los poderes han variado ligeramente y el origen también porque en palabras de ella misma, son poderes “cósmicos”.

Dónde y cuándo será estrenada la serie

El 8 de junio y a través de Disney+ podremos conocer de primera mano esta interesante historia que contará una versión destina de los cómics y dará otro punto de vista de los que seria el empoderamiento femenino en nuestros tiempos. Para quienes no la conozcan, este personaje es una joven que practica el Islam, es una humana con ascendencia inhumana y en los cómics ha formado parte de Los Vengadores, los Campeones y de los Secret Warriors.