“Diario de un Gigoló”: Conoce al elenco estelar de la miniserie

A través de un video promocional, Telemundo presentó a los protagonistas de la nueva miniserie “Diario de un Gigoló”, melodrama de 10 episodios que tiene previsto estrenarse en el mes de enero de 2022.

El video contiene entrevistas del elenco internacional de renombre incluyendo al actor español Jesús Castro (La Reina del Sur, Brigada Costa del Sol), la galardonada actriz mexicana, Adriana Barraza (Silvana sin Lana, Al Otro Lado del Muro, Babel, We can be Heroes), Victoria White (Buscando a Frida), Fabiola Campomanes (El Juego de las Llaves, Mi Corazón es Tuyo) y la actriz argentina Eugenia Tobal (Sos Mi Hombre, Los Únicos).

Creada por Sebastián Ortega, “Diario de un Gigoló” fue escrita por Silvina Fredjkes y Alejandro Quesada y es dirigida por Mariano Ardanaz. La producción ejecutiva está a cargo de Marcos Santana, Sebastián Ortega, Pablo Flores, Juan Ponce y Pablo Culell.

Conoce al elenco estelar de "Diario de un Gigoló", la nueva miniserie de Telemundo





Este video destaca a los protagonistas de la nueva miniserie Diario de un Gigoló, un evento exclusivo de 10 episodios que estrena en enero de 2022.

¿En qué se centra la historia de la nueva apuesta dramática de Telemundo?

Diario de un Gigoló es una miniserie seductora que cuenta la historia de Emanuel (Jesús Castro), un acompañante que lleva una vida de lujo y libertad.

Tras sobrevivir una infancia de violencia y pobreza, Emanuel forja un vínculo con Minou (AdrianaBarraza), una mujer de negocios que lo acoge bajo su protección y le ayuda a convertirse en un cotizado escort. El destino cambia cuando Ana (Fabiola Campomanes), una de sus clientas frecuentes, le ofrece un trabajo complejo – seducir a su hija Julia (Victoria White) para fortalecer su autoestima.

Con la llegada de Julia, Emanuel inesperadamente se involucra sentimentalmente, lo que lo lleva a cuestionar sus elecciones de vida. Consumida por celos por el creciente amor que ella misma incentivó, Ana amenaza con decirle a su hija la verdad sobre Emanuel para poner fin a su relación amorosa. Cegado por su pasión por Julia, Emanuel no ve los peligros que afectarán su futuro incierto junto con ella y su complicada vida como gigoló.

Lo que debes saber sobre NBCUniversal Telemundo Enterprises

NBCUniversal Telemundo Enterprises es una compañía de medios de clase mundial, líder en la industria en la producción y distribución de contenido de alta calidad en español para los hispanos en los Estados Unidos y para el público alrededor del mundo. Este portafolio multi-plataforma de rápido crecimiento está compuesto por la cadena Telemundo y el grupo de estaciones Telemundo, Telemundo Deportes, Telemundo Global Studios, Universo y una unidad de Estrategia de Ingresos e Innovación.

La cadena Telemundo ofrece contenido original en español de entretenimiento, noticias y deportes que llega al 94% de los hogares hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 30 estaciones locales, 50 afiliadas y su señal nacional. Telemundo también es dueña de WKAQ, una cadena de televisión que sirve a los televidentes en Puerto Rico.

Telemundo Deportes es la casa exclusiva en español de dos de los eventos deportivos más populares del mundo: La Copa Mundial FIFA™ hasta el año 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano hasta el año 2032.

Telemundo Global Studios es la unidad nacional e internacional de producción de ficción de la compañía, que incluye Telemundo Studios, Telemundo International Studios y Telemundo Internacional, Underground Producciones, una compañía de producción boutique de renombre con sede en Argentina, además de todas las coproducciones de la compañía.

Como la compañía de medios #1 en alcance a los hispanos y los millenials en línea, la unidad de Estrategia de Ingresos e Innovación distribuye contenido original a través de múltiples plataformas, maximizando así sus alianzas exclusivas con propiedades tales como BuzzFeed, Vox y Snapchat.

A través de Telemundo Internacional, la mayor distribuidora de contenido en español en el mundo basada en los Estados Unidos; y Universo, la compañía refleja el diverso estilo de vida, experiencia cultural e idioma de su público en expansión. NBCUniversal Telemundo Enterprises es una división de NBCUniversal, una subsidiaria de Comcast Corporation.