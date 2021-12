Día de la Virgen de la Guadalupe 2021: Oraciones para compartir

Este domingo, 12 de diciembre de 2021, se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Cada año, miles de devotos de la Santa Madre de Guadalupe suelen asistir a los templos religiosos para agradecer a la Santa Madre de Guadalupe por cada uno de los milagros concedidos.

View this post on Instagram

Cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, esto con el propósito de conmemorar el 12 de diciembre del año 1531, fecha en la Virgen se le apreció a Juan Diego en el cerro de Tepeyac (actual territorio de la Ciudad de México).

De acuerdo con ACI Prensa, todo ocurrió un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego, iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre.

Él subió a la cumbre y vio a una Señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atenta le dijo: “Juanito: El más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en el mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en Mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo”.

View this post on Instagram

¡Oh Purísima Virgen de Guadalupe! Alcánzame de tu Divino Hijo el perdón de mis pecados, bendición para mi trabajo, remedio a mis enfermedades y necesidades y todo lo que tu creas conveniente pedir para mi y mi familia. ¡Oh Santa Madre de Dios! No desprecies las suplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes líbranos de todos los peligros. ¡Oh Virgen llena de Gloria y bendición! Por Cristo Nuestro Señor, Amén.

Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios, ¡Señora y Madre nuestra! Vénos aquí postrados ante tu Santa Imagen, que nos dejaste estampada en la tila de Juan Diego como prenda de amor, bondad y misericordia. Aún siguen resonando las palabras que dijiste a Juan con inefable ternura: , cuando radiante de hermosura te presentaste ante su vista en el cerro del Tepeyac. Haz que merezcamos oír en el fondo del alma esas mismas palabras. Sí, eres nuestra Madre; la madre de Dios es nuestra Madre, la más tierna, la más compasiva. Y para ser nuestra Madre y cobijarnos bajo el manto de tu protección, te quedaste en tu imagen de Guadalupe. ¡Virgen Santísima de Guadalupe!, muestra que eres nuestra Madre. Defiéndenos en las tentaciones, consuélanos en las tristezas, y ayúdanos en todas nuestras necesidades. En los peligros, en las enfermedades, en las persecuciones, en las amarguras, en los abandonos, en la hora de nuestra muerte, míranos con ojos compasivos y no te separes jamás de nosotros.

Acuérdate, oh misericordiosísima Virgen de Guadalupe, que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro ha sido abandonado por Tí. Animado con esta confianza a Tí acudo, ¡Oh Virgen Madre! y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches ¡Oh Madre de Dios! mis humildes súplicas, antes bien inclina a ellas tus oídos y dígnate atenderlas favorablemente. Amén.