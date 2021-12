Día de la Virgen de Guadalupe 2021: Imágenes y frases para compartir

Este domingo, 12 de diciembre, se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las fechas más sagradas para todos los católicos que son fieles devotos de la Santa Madre de Guadalupe.

A diferencia del año 2020, en esta ocasión los feligreses podrán visitar la Basílica de Santa María de Guadalupe en Ciudad de México. Sin embargo, deberán cumplir con estrictos protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19 en territorio mexicano.

De acuerdo con información reseñada por CNN en Español, los peregrinos podrán visitar el interior de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, pero por un período de tiempo de no más de 15 minutos, esto con la intención de evitar multitudes en medio de la crisis de salud pública que se vive en el territorio azteca por la pandemia del COVID-19.

Cualquier usuario alrededor del mundo podrá disfrutar de las misas en honor a la Virgen de Guadalupe en el canal oficial en Youtube de la Basílica de Guadalupe.

“Acuérdate, oh misericordiosísima Virgen de Guadalupe, que ninguno de los que han acudido a tu protección, importando tu asistencia y reclamando tu socorro ha sido abandonado por ti. Animado con esta confianza a ti acudo, Oh Virgen Madre. Y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches Madre de Dios mis humildes súplicas, antes bien, inclina a ellas tus oídos y dígnate a atenderlas favorablemente. Amén”.