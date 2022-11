Día de los Veteranos 2022: ¿Cuándo es?

Como cada 11 de noviembre, el próximo viernes será el día en que los Estados Unidos, conmemore El Día de los Veteranos. Esta jornada festiva nacional, es la que reconoce a todos los hombres y mujeres que prestaron sus servicios a la patria, y que expusieron sus vidas por la defensa de su país y sus ciudadanos.

“En el Día de los Veteranos honramos a todos aquellos que sirvieron por la causa de la libertad”, dice la página de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con la misma, esta asegura que las celebraciones del Día de los Veteranos en los Estados Unidos incluyen desfiles y discursos. Hay servicios especiales que se llevan a cabo en la tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia, los cuales comienzan con dos minutos de silencio, y luego de un redoblar de tambores se coloca una guirnalda en la tumba que contiene los restos de tres soldados americanos desconocidos que lucharon en la Primera y Segunda guerras mundiales, y en la guerra coreana. En una ceremonia en Washington, D.C., una guirnalda se coloca en el Monumento a los Veteranos de Vietnam para honrar a los que murieron en aquella guerra.

¿Cuál es el origen de esta celebración?

El origen de esta fecha especial en los Estados Unidos, tiene sus bases en el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando el grupo de los Aliados hacen el retiro de sus fuerzas militares de territorio alemán, y se da por concluida la guerra, el 11 de noviembre de 1918.

De acuerdo con el medio AS, fue entonces cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio, motivo por el cual, un año después, esta fecha fue declarada el Día del Armisticio por el presidente Woodrow Wilson.

Informa este medio, que fue hasta 1938 que, aún con el nombre de Día del Armisticio, esta fecha pasó a ser un feriado nacional.

En un comienzo la celebración solo se ajustaba a honrar a los soldados que habían perdido la vida en la Primera y segunda Guerra Mundial, sin embargo, por sugerencia del veterano Raymond Weeks, se planteó que la conmemoración no solo se ajustara a estos combatientes, si no a los que hubiera participado de cualquier guerra.

Esta idea, la acogió el presidente Dwight Eisenhower, quien la impulsó para que fuera celebrada como el Día Nacional de los Veteranos, no obstante, fue tan solo hasta 1954 que el llamado ‘Día del Armisticio’ pasó a ser, legalmente, el Día de los Veteranos.

Ya, para 1982, cuando el republicano Ronald Reagan ejercía como presidente de los estados Unidos, fue que se le rindió homenaje a Raymond Weeks otorgándole la Medalla Presidencial y nombrándolo ‘Padre del Día de los Veteranos’.

Una ley aprobada en 1968 cambió la conmemoración nacional del Día de los Veteranos al cuarto lunes de octubre. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el 11 de noviembre era una fecha de importancia histórica para muchos estadounidenses. Por lo tanto, en 1978 el Congreso devolvió la observancia a su fecha tradicional, según AS.

¿Cuál es la historia del soldado desconocido

En 1921, el congreso de los Estados Unidos aprobó la inhumación de un soldado no identificado que participo en los combates de la primera Guerra Mundial. Sus restos se hallan en el Cementerio Nacional de Arlington (Virginia, Estados Unidos), y todo mundo la reconoce como la tumba del “soldado desconocido”.

“Aquí descansa en honor y gloria un soldado estadounidense conocido solo por Dios”.

El lugar es un sitio que turistas que recorren la ciudad capital, siempre quieren visitar, pues el sarcófago en si es un monumento muy bello. En él, hay tres figuras griegas, esculpidas en mármol blanco que representan la Victoria, el valor y la Paz. Además, están seis coronas que simbolizan las seis campañas principales de la Primera Guerra Mundial.

Pero no solo, la tumba es lo que hace atractivo el lugar, De acuerdo con la sexta, desde el 1 de octubre al 31 de marzo, cada hora se realiza un ritual, así como cada media hora desde el 1 de abril al 30 de septiembre.

La ceremonia en sí comienza cuando el comandante de relevo anuncia ese Cambio de Guardia. Por lo tanto, la Guardia de la Tumba marcha un total de 21 pasos detrás de la Tumba, gira, mira al este durante 21 segundos, gira, mira al norte durante 21 segundos, da 21 pasos hacia el sur y repite el proceso. Llega el movimiento brusco para colocar el arma en su hombro. Un momento de lo más especial y mágico que no deja a nadie indiferente.

Michael Blassie:

Se debe saber que el Soldado Desconocido de Vietnam ocultó su anonimato durante poco tiempo ya que, tras ser ubicado en la tumba en 1984, se exhumó unos años después. Una prueba de ADN hizo que esos restos fueran identificados como los de Michael Joseph Blassie, primer teniente de la Fuerza Aérea, informó La Sexta.

Blassie nació en St. Louis en 1948. Después de graduarse de la escuela secundaria de la Universidad de St. Louis , Blassie ingresó en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos , de la cual se graduó en 1970. [1] Luego asistió a la Formación de Pilotos de Pregrado, recibiendo su calificación aeronáutica. como piloto de la Fuerza Aérea en 1971.

Posteriormente calificó como piloto A-37 Dragonfly y sirvió como miembro del 8º Escuadrón de Operaciones Especiales , desplegado en el sudeste asiático. Blassie murió cuando su A-37B Dragonfly fue derribado cerca de An Lộc en lo que entonces era Vietnam del Sur, de acuerdo con Hmong.

