Día de los Veteranos 2021: Descuentos y especiales de Walmart & Target

Es el Día de los Veteranos de 2021 y, mientras piensa en sus necesidades y suministros de comestibles, es posible que se pregunte cuál es el horario de Walmart o Target cerca de usted hoy y cuáles son sus especiales del Día de los Veteranos. Ya sea que desee visitar usted mismo la tienda o que le entreguen su pedido en su hogar o por medio de una entrega en la acera, conocer los detalles sobre las vacaciones de hoy puede ayudarlo.

Walmart ha lanzado su “Evento 2” Black Friday especial en línea

Walmart normalmente no cambia su horario comercial para el Día de los Veteranos el 11 de noviembre de 2021. Sin embargo, el segundo especial del Viernes Negro de Walmart comienza en las tiendas el 12 de noviembre, según el comunicado oficial de Walmart, por lo que las tiendas abrirán temprano el día después del Día de los Veteranos a partir del 5:00 am la mayoría de las tiendas aún no están abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El horario del Día de los Veteranos de Walmart será de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. en la mayoría de las ubicaciones. Para conocer el horario de la tienda más cercana hoy, consulte el buscador de tiendas, ya que el horario puede variar según la ubicación.

Aunque técnicamente no es un especial del Día de los Veteranos, Walmart está lanzando su segundo conjunto de especiales del Viernes Negro en las tiendas el día después del Día de los Veteranos. Puede ver ofertas en su área en los anuncios semanales aquí. Además, el “Evento 2” de sus especiales del Black Friday se lanzó en línea el 10 de noviembre, por lo que ya puede conectarse en línea para ver qué especiales del Día de los Veteranos están disponibles en su sitio web.

En cuanto a sus especiales del “Evento 3”, se llevarán a cabo en el tradicional Black Friday.

Target ofrece un descuento para el Día de los Veteranos

Target estará abierto en su horario habitual el Día de los Veteranos. La mayoría de las tiendas cierran actualmente a las 10:00 p.m., incluso el Día de los Veteranos. Sin embargo, el horario de Target puede variar según la ubicación y la región. Para ver el horario de su tienda local, visite el buscador de tiendas aquí.

Cada noviembre, Target ofrece al personal militar en servicio activo, a los veteranos y a sus familias un 10% de descuento en la canasta completa de artículos hasta el Día de los Veteranos, ya sea que se compren en tiendas o en línea. Este año, ese descuento se puede utilizar dos veces en la primera parte de noviembre. También puede visitar www.target.com/circle/military para demostrar su elegibilidad. Una vez que haya verificado que es elegible, podrá acceder a una oferta de Círculo objetivo del 10% en dos ocasiones que se puede usar en tiendas o en línea hasta el 13 de noviembre.

Target explicó: “Los huéspedes pueden agregar un estado de familia militar o veterano a su perfil de Target Circle, lo que los hace elegibles para ofertas de bonificación. También con Target Circle, cualquier miembro puede votar para dirigir la comunidad de Target dando fondos a organizaciones sin fines de lucro locales en ciertos mercados”.

Los beneficios de Target Circle también incluyen ganancias del 1% para todos cuando compra, junto con un regalo de cumpleaños y un 5% de descuento en un viaje de compras.

Target señaló que tienen oportunidades para apoyar a organizaciones militares y de veteranos durante todo el año, además de lo que hacen en noviembre. A lo largo del año, se asocian con eventos de voluntarios relacionados con la USO, La misión continúa y la Operación Gratitud.

Target también señaló: “Y como miembro de Veteran Jobs Mission, nos hemos unido a otras empresas importantes en un compromiso de contratar a más veteranos militares de EE.UU., con casi 300.000 veteranos contratados en toda la coalición hasta la fecha”.

También ayudan a los veteranos en la transición a la fuerza laboral al asociarse con Hiring America y Clear Channel.

