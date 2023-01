¿Qué es el ‘Día de Sanación Racial’?: Así lo celebrará Telemundo y MSNBC

MSNBC y Noticias Telemundo organizarán asambleas en el Día Nacional de Sanación Racial el 17 de enero de 2023. Los eventos en estudio con audiencia en vivo, patrocinados por W.K. Kellogg Foundation (WKKF), se transmitirán desde el icónico Studio BE, un local emblemático en Nueva Orleans.

Los eventos especiales son la culminación de una iniciativa editorial entre NBCUniversal News Group y WKKF que comenzó en junio de 2022. Patrocinados por WKKF, las asambleas se centran en el tema del avance en la equidad racial a través de la experiencia de la sanación racial.

De acuerdo al sitio web Heal Our Communities cada año, el Día Nacional de la Sanación Racial destaca el importante trabajo de decir la verdad sobre los daños históricos y contemporáneos causados por el racismo, y la importancia de fomentar la confianza y las relaciones en los esfuerzos por crear una sociedad más justa. Cuando desentrañamos nuestros prejuicios raciales profundamente arraigados, podemos eliminar las divisiones, reconciliarnos unos con otros en torno a la integridad y transformar nuestras comunidades en lugares que afirman el valor inherente de todas las personas, hoy y para las generaciones venideras. Sabemos que la transformación positiva es posible, porque hemos visto el trabajo en acción en comunidades e instituciones de todo tipo.

MSNBC transmitirá National Day of Racial Healing: An MSNBC Town Hall el 17 de enero a las 10 pm ET. Joy Reid, Chris Hayes y Trymaine Lee de MSNBC estarán acompañados por Minnijean Brown-Trickey, activista y miembro de Little Rock Nine, Nikole Hannah-Jones, reportera ganadora del Premio Pulitzer para The New York Times Magazine y creadora del histórico 1619 Project, y Mitch Landrieu, coordinador de infraestructura de la Casa Blanca y ex alcalde de Nueva Orleans, entre otros.

La asamblea de MSNBC se transmitirá en vivo por Peacock y también estará disponible on-demand al día siguiente. CNBC presentará segmentos de la asamblea que se centran en la desigualdad económica.

Johana Suárez y Lori Montenegro de Noticias Telemundo moderarán Día de Sanación, Foro Contra el Racismo: una asamblea en español que se transmitirá desde Studio BE a las 7 pm ET en NoticiasTelemundo.com, las cuentas de YouTube, Facebook y Twitter de Noticias Telemundo, y estará disponible on-demand en Peacock al día siguiente. Suarez y Montenegro estarán acompañadas por Max Moreno de la Fundación de la Herencia Hispana de Nueva Orleans, Tanya Kateri Hernández, profesora de derecho de la Universidad de Fordham, Dr. Xóchitl M. Flores-Marcial, historiadora y profesora asociada de California State University, entre otros. Las asambleas son una iniciativa en curso de News Group, patrocinada por WKKF, para presentar la sanación racial a una audiencia más amplia, abordar el legado del racismo en el país e inspirar a las personas a trabajar por la equidad racial en su comunidad. El año pasado, News Group y WKKF organizaron sesiones especiales en el Aspen Ideas Festival para examinar la historia del racismo individual y sistémico en Estados Unidos. Le siguió una serie de 14 partes de NBCNews.com titulada Changing The Narrative. La serie fue producida por la Unidad de Raza, Igualdad y Justicia de News Group y utilizó la amplia colección de medios de noticias y periodistas de primer nivel de News Group para elevar las historias centradas en la sanación racial. “El Día Nacional de la Sanación Racial se lleva a cabo cada año el martes siguiente al Día del Dr. Martin Luther King, Jr. y ofrece a las familias, vecinos, comunidades y organizaciones la oportunidad de reflexionar, conectarse y construir relaciones a través de las diferencias”, dijo La June Montgomery Tabron, presidenta y directora ejecutiva de W.K. Kellogg Foundation (WKKF). “Estos son ingredientes esenciales para construir y mantener los esfuerzos durante todo el año para promover la sanación racial como un camino clave para lograr la equidad racial”.

En adición a las asambleas nacionales, las comunidades de los Estados Unidos organizan eventos locales, que incluyen actuaciones artísticas, mesas redondas, conversaciones en cafés, recorridos por sitios históricos y círculos de sanación racial. WKKF ofrece recursos para aquellos interesados en organizar eventos o actividades en su entorno profesional, salón de clases, biblioteca, parque y espacio recreativo o comunidad religiosa en cualquier época del año.