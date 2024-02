Día de San Valentín 2024: Los mejores poemas de amor

El próximo miércoles 14 de febrero de 2024, como todos los años llega la fecha más especial para los enamorados, y nada más romántico que expresarle todo el amor a tu pareja dedicándole los mejores versos de amor. Se romántico con tu amado, y que quede para siempre en su memoria una dedicatoria inolvidable y de mucho valor.

Diez hermosos poemas para dedicarle a tu enamorado en este San Valentín.

Los mejores poemas de amor para el Día de San Valentín

❥ “Amor eterno Podrá nublarse el sol eternamente; Podrá secarse en un instante el mar; Podrá romperse el eje de la tierra. Como un débil cristal. ¡Todo sucederá! Podrá la muerte Cubrirme con su fúnebre crespón; Pero jamás en mí podrá apagarse La llama de tu amor”.

❥ “Yo pienso en ti Yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua, a toda hora, aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. En mi lóbrega y yerta fantasía brilla tu imagen apacible y pura, como el rayo de la luz que el sol envía a través de una bóveda sombría al roto mármol de una sepultura.

Callado, inerte, en estupor profundo, mi corazón se embarga y se enajena, y allá en su centro vibra moribundo cuando entre el vano estrépito del mundo la melodía de su nombre suena. Sin lucha, sin afán y sin lamento, sin agitarme, en ciego frenesí, sin proferir un sólo, un leve acento, las largas horas de la noche cuento y pienso en ti”.

❥ “Te quiero Te lo he dicho con el viento, Jugueteando tal un animalito en la arena O iracundo como órgano tempestuoso; Te lo he dicho con el sol, Que dora desnudos cuerpos juveniles Y sonríe en todas las cosas inocentes; Te lo he dicho con las nubes, Frentes melancólicas que sostienen el cielo, Tristezas fugitivas; Te lo he dicho con las plantas, Leves criaturas transparentes Que se cubren de rubor repentino; Te lo he dicho con el agua, Vida luminosa que vela un fondo de sombra; Te lo he dicho con el miedo, Te lo he dicho con la alegría, Con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta: Más allá de la vida Quiero decírtelo con la muerte; Más allá del amor Quiero decírtelo con el olvido”.

❥ “Sentir, sentir que tu mano es mi caricia, sentir que tu sueño es mi deseo, sentir que tu mirada es mi descanso, sentir que tu nombre es mi canción, sentir que tu boca es mi refugio, sentir que tu alma es mi regalo. sentir que existes… sentir que vivo para amarte”.

❥ “Mientras me hablabas y yo te miraba, se detuvo el tiempo en medio instante: el amor me llamaba y yo le obedecía. Mientras me susurrabas y yo te amaba, se alzaron los sentimientos, mandó tu voz, el cielo se hizo visible en tus ojos, y yo pronuncié el querer en tus labios”.

❥ “Simplemente es amor, no tengo muchas palabras para explicar, lo que siento en este mundo por ti, quiero que seas la mujer, la madre y la persona que me de esa familia, que tanto soñamos juntos, anímate y comencemos a escribir aquella historia, que soñamos toda la vida”.

❥ “Amantes toda la vida amantes hasta la muerte y como la vida es muerte amantes eternamente”.

❥ “Mientras el mundo sean tus ojos estaré sujetando tus deseos mientras tu placer sea mi alegría estaré debajo de tus sueños mientras tu amor me pertenezca estaré ahí regalándote mi vida. Cúbreme, amor, el cielo de la boca con esa arrebatada espuma extrema, que es jazmín del que sabe y del que quema, brotado en punta de coral de roca. Alóquemelo, amor, su sal, aloca Tu lancinante aguda flor suprema, Doblando su furor en la diadema del mordiente clavel que la desboca. ¡Oh ceñido fluir, amor, oh bello borbotar temperado de la nieve por tan estrecha gruta en carne viva, para mirar cómo tu fino cuello se te resbala, amor, y se te llueve de jazmines y estrellas de saliva!”

❥ “¿Mi tierra? Mi tierra eres tú.

¿Mi gente? Mi gente eres tú.

El destierro y la muerte para mi están adonde no estés tú.

¿Y mi vida? Dime, mi vida, ¿qué es, si no eres tú?”

❥ “Es bajo tus miradas donde nunca zozobro; es bajo tus miradas tranquilas donde cobro propiedades de agua; donde río, parlera, cubriéndome de flores como la enredadera. Es bajo tus miradas azules donde sobro para el duelo; despierto sueños nuevos y obro con tales esperanzas, que parece me hubiera un deseo exquisito dictado Primavera:



Tener el alma fresca, limpia; ser como el lino que es blanco y huele a hierbas. Poseer el divino secreto de la risa; que la boca bermeja persista hasta el silencio postrero, bella, fuerte, ¡y libe en la corola suprema de la Muerte con su última abeja!”

