¿Cuándo es el Día de los Reyes Magos 2023?

Como es ya tradición, todos los años luego de la natividad del niño Jesús, las comunidades de España, Europa y de Latinoamérica, esperan con ansias la llegada de los Reyes Magos y por su puesto los regalos que estos dejan la noche anterior a la celebración, junto a los árboles de navidad.

En este nuevo año 2023 que recién comienza, Melchor, Baltazar y Gaspar llegaran el día viernes 6 de enero, y desde ya todos los hispanohablantes se alistan para celebrar con comidas, desfiles y carnavales, entre otros festejos, mientras que los niños disfrutaran de los juguetes y regalos dejados por estos personajes.

El Día de Reyes Magos será este viernes 6 de enero de 2023

¿Qué se celebra el Día de Reyes Magos?

También hoy, los Reyes Magos caminan en búsqueda de Jesús, siguen la estrella que se les muestra en la Palabra de Dios. Cada día leen el mensaje evangélico e intentan llevarlo a la práctica. Tú puedes ser rey mago buscando a Jesús. pic.twitter.com/7Jsy19oxyT — Hno. Celestino Hernando Ruano (@1dia1Reflexion) January 2, 2023

Como su nombre indica, es una celebración de los tres Reyes Magos que trajeron regalos al Niño Jesús. Según la historia bíblica, los Reyes Magos, llamados Melchor, Caspar y Baltaza, siguieron la Estrella de Belén para encontrar el lugar de nacimiento del Niño Jesús.

El 6 de enero, exactamente doce días después de Navidad, entregaron al Niño Jesús regalos de oro, incienso y mirra. Estos regalos simbolizaban el destino del niño: el oro representaba la creencia de que Jesús sería rey de los judíos, el incienso simbolizaba su naturaleza divina y la mirra representaba el sufrimiento que Jesús padecería en vida, de acuerdo con el portal Love My Senses.

¿Cómo se celebra el Día de Reyes Magos?

Los reyes magos se pusieron en camino para buscar al niño Jesús. El que busca, encuentra y el que encuentra recibe mucho amor. — Mons. Rogelio Cabrera López (@arzobispomty) January 2, 2022

Al contrario de lo que sucede en los Estados Unidos en donde los niños dejan galletas a Papá Noel, en España principal país en conmemorar este día, los más pequeños dejan a los Reyes en la noche del 5 de enero algunas especias y aperitivos como canela, café, turrón de chocolate, entre otros.

Siendo una festividad tan significativa e importante como la Navidad, las familias y amigos se reúnen alrededor de una gran cena familiar, destapan los regalos, comparten un rato de diversión, de música y de baile.

¿Cómo celebran en algunos países esta tradicional fiesta?

Según informa el medio El Diario, en España, como en muchos países europeos, los niños escriben una carta a los tres Reyes Magos contándoles lo buenos que han sido durante el último año y los regalos que se merecen.

Antes de irse a dormir, la noche del 5 de enero, dejan sus zapatos en las ventanas para que los Reyes dejen sus regalos o, en su defecto, un trozo de carbón a los que no han sido tan buenos. Esta costumbre es muy similar en países como: México, Uruguay, República Dominicana o Argentina.

Otra tradición, esta vez en Bulgaria, dice que la gente debe lanzarse al agua helada en este día. Es decir, un sacerdote arroja una cruz, y los participantes deben encontrarla en el agua, que por la temporada es extremadamente fría. El que la encuentre, dicta la efeméride, gozará de buena salud todo el año.

En Puerto Rico, el día 6 de enero, se festejan las Promesas a los Reyes, una celebración donde los creyentes rezan rosarios en honor a los tres Reyes Magos, quienes son vistos como figuras santas a las que se les hacen promesas.

Por su parte, en Perú, los regalos no son parte de la tradición. El día 6 de enero se celebra lo que llaman la “Bajada de Reyes”. La familia se reúne para desmontar el nacimiento que decoró sus casas durante las fiestas navideñas.

En Cuba se conoce a esta festividad como la “Pascua de los Negros”. Antiguamente, tras la colonización española, el 6 de enero se daba descanso a los esclavos que salían a las calles a bailar al ritmo de los tambores.

Play

Reyes Magos 2023. Navidad 2022. Cuento, historia y tradición de los 3 Reyes Magos de Oriente A través de 18 originales escenas se cuenta la historia en este vídeo de los tres Reyes Magos de Oriente (Melchor, Gaspar y Baltasar) y su viaje hace Belén. La historia está orientada a los más pequeños y cada escena contiene una sorpresa interactiva para el niño/a: sonidos, movimiento, puzles… El objetivo de este vídeo… 2012-10-01T11:04:06Z

¿En los Estados Unidos cómo se celebra?

La ciudad que mayormente festeja el Día de Reyes es en Nueva Orleans, aunque el Three Kings Day o ‘Día de Reyes’ se celebra en otros lugares del país con desfiles como el de Harlem (New York City), con una parada en la calle 8 de Miami, y en California con música, mariachis, y un ballet folclórico que se presenta en el Disneyland Resort, como parte de las fiestas navideñas.

Tambien acostumbran dentro de la gastronomía incluir la famosa ‘Rosca de Reyes’ conocida como ‘King Cake’, un bizcocho, relleno de frangipane ( una crema empleada en repostería) y bañado en dulce y azúcar de colores verde, dorado y púrpura.

Finalmente dice el Diario AS, que aunado a ello, algunos ciudadanos de origen latino suelen conmemorar este día con regalos a los niños para que así se honre el nacimiento del niño Jesús de la misma manera en la que los reyes lo conmemoraron según la Biblia, pues de acuerdo a las escrituras, los reyes ofrecieron oro, mirra e incienso al momento de llegar con el hijo de Dios.

Play

Three Kings Day Celebration | Disney California Adventure Park Disney ¡Viva Navidad! – now in its 2nd year at Disney California Adventure park – is set to conclude once again with a celebration of Three Kings Day. Come see everything Disney California Adventure has to offer: di.sn/f05i Watch more videos from the Holiday Season at Disney Parks! di.sn/jyi SUBSCRIBE: di.sn/q7h About Disneyland: Disneyland is… 2014-12-24T21:34:04Z

LEER MÁS: Wordle 562: ¿Cuál es la respuesta del 02 de enero de 2023?