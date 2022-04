Felices Pascuas 2022: ¿Por qué el Día de Pascua se regalan huevos de chocolate?

Con la resurrección de Jesús en el Domingo de Pascua, llega la felicidad y la esperanza de un resurgir en la vida, y junto con ella, llega una de las tradiciones más dulces y bonitas sobre todo para los niños: regalar huevos de chocolate o jugar al Easter Egg Roll (Carrera de Huevos de Pascua).

Este día también festeja la llegada de la primavera, y algunos países europeos, latinos y de norteamérica, en especial los Estados Unidos, inundan sus tiendas, pastelerías y supermercados, de los atractivos huevos y conejos de pascua, hechos de colores surtidos y de chocolate.

Pero, ¿cómo comenzó esta dulce tradición?

La practica de obsequiar huevos de Pascua, tiene su fundamento en lo que pasaba con el huevo dentro de las culturas existentes del siglo IV.

Según InfoBae, en aquella época la iglesia no aconsejaba el consumo de huevos durante la Cuaresma. Sin embargo, las gallinas seguían haciendo “su trabajo”, ajenas a los preceptos y normas religiosas. Y dado que tirar los huevos hubiera sido un pecado, no quedaba más remedio que guardarlos. Así, el Domingo de Resurrección, primer día en el que este precepto ya no regía, se convertía en la fecha señalada para hacer uso de esa abundancia y ofrecer una cesta de huevos frescos era sin duda por esa época un magnífico detalle. Pero si, además, los huevos se coloreaban o se pintaban se convertían en un auténtico regalo.

Sin embargo, existe otra teoría acerca del origen de esta costumbre, y es que el huevo representaba la vida y la fertilidad. Este significado, lo ligaron los cristianos al acontecimiento de la resurrección de Jesús, en razón de una nueva vida, y de la multiplicación de los creyentes en la palabra del señor. “Mas hijos para la iglesia de Dios y de Cristo”.

De hecho, fue en el siglo XII, que la iglesia adoptó la costumbre de regalar huevos como símbolo de resurrección a la salida de la misa de Pascua.

De acuerdo con La Izquierda, si bien en la actualidad en algunos países se mantiene la costumbre de regalar canastas con huevos de gallina o pavo pintados, coloreados con diversos motivos, mayoritariamente se han trocado los huevos de gallina por huevos de chocolate. En la Argentina, según estadísticas, el Domingo Santo es uno de los dos días del año en el que se consume más chocolate, y el otro es la Navidad.

La industria de los huevos de chocolate

Según Univisión, los huevos de chocolate son una innovación relativamente reciente, que comenzó a principios del siglo XIX en Francia y Alemania principalmente. Dice este medio, que inicialmente los huevos eran macizos, ya que la técnica para hacer los huevos huecos no estaba desarrollada, y que cada uno de ellos era decorado con más chocolate o con flores de azúcar.

Señala este medio, que la innovación tecnológica de los siglos XIX y XX perfeccionó la chocolatería y la repostería en general, y que esto permitió que los huevos de pascua se pudieran hacer de forma masiva y que se volvieran populares en todo el mundo.

Una publicación de Ultima Hora, dice que la oferta en el mercado es tremendamente variada y a cada nueva temporada se van presentando propuestas cada vez más innovadoras que potencian el negocio, generando una cadena de consumidores cada vez más larga.

En resumen, indica este medio que, con una fuerte inversión, la industria del chocolate logró instalar en la cabeza de los consumidores al huevo de chocolate, especialmente entre la nueva generación, lo que se refleja en que hoy día es difícil retener la ansiedad de los chicos por abrir sus huevos antes del Domingo de Pascua.

