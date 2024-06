Feliz Día del Padre 2024: Poemas para papá

Este domingo 16 de junio se festeja el Día del Padre en los Estados Unidos y otros países del mundo, y como es de costumbre en esta fecha, los hijos, nietos, esposas y otros familiares, quieren felicitarle a los Papas, y para ello buscan los regalos y los presentes más bellos para decirles que son los “mejores del mundo”.

Ahoramismo te quiere ayudar con un detalle que de seguro le va a impresionar a ese padre, y para ello a continuación te comparte unos bellos poemas para que le dediques a ellos en su día especial.

Poemas para papá en el Día del Padre 2024

Mi querido viejo amigo

“Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida. Mi querido, mi viejo, mi amigo”.

Padre, tú eres mi héroe

“Eres la sabe sobre la que me sustento. Cuando pienso en ti, lo hago con mucho amor y aprecio sincero Haces que me sienta protegida, me escudo en tus cuidados Siempre has sido mi gran amigo, y padre, cuando te necesito siempre estás ahí”.

Aunque no pueda estar a tu lado

“Papá, no estás a mi lado ahora pero no te olvido Te recuerdo y te extraño todos los días, aunque no te llame para decírtelo Te recuerdo y te extraño en mis dudas, en mis triunfos y en mis fracasos. Y un día como hoy, más que nunca… Aunque no pueda estar a tu lado: ¡Muchas felicidades!”

Mi regalo para papá

“Le regalo a mi papá una sonrisa de plata que es la que alumbra mi cara cuando de noche me tapa

Le regalo a mi papá una colonia fresquita por no soltarme la mano cuando me duele la tripa.

Le regalo a mi papá una armadura amarilla que le proteja del monstruo que espanta en mis pesadillas.

Le regalo a mi papá el lenguaje de los duendes por entender lo que digo cuando nadie más lo entiende.

Le regalo a mi papá una chistera de mago en la que quepan mis besos envueltos para regalo”.

Mi padre y yo

“Mis mejores recuerdos, los tengo de mi padre: jugar al fútbol, tirarnos agua, salir con nuestro perro, pintar la casa.

Ahora soy un adulto, y añoro esos momentos, por eso abrazo a mi padre, cada vez que puedo.

Tan frágil y tierno, con su mirar pausado, analiza lo que hablo, y me escucha quedo.

Hoy estoy feliz de celebrar este día, contigo padre amado. Eres la razón de mi vida, eres mi mejor aliado. Cuanto daría por tenerte, por siempre a mi lado

Pero hoy estás aquí, y doy gracias al cielo, por tan maravilloso regalo”.

El Faro de mi Vida

“Eres el faro de mi vida,

guías mis pasos con sabiduría,

tu amor es mi brújula,

en la oscuridad, mi luz más valiosa.

Siempre cerca cuando te necesito,

eres mi apoyo inquebrantable,

en cada desafío y logro,

mi padre, mi héroe incansable”.

“El Vuelo de tus Sueños”

“Me enseñaste a volar, papá,

a soñar en grande y alcanzar las estrellas,

tus palabras como alas en mi espalda,

guiándome hacia metas bellas.

En cada sueño que persigo,

siento tu aliento en mi vuelo,

gracias por inspirarme y creer en mí,

por ser mi apoyo constante y mi anhelo”.

“El Eco de tu Voz”

“El eco de tu voz resonando en mi mente,

palabras de aliento y amor eternamente,

tus consejos sabios, tu voz serena,

son el motor que impulsa mi vida plena.

Cada frase grabada en mi corazón,

me impulsa a ser mejor, a no rendirme jamás,

tu voz, mi guía en el camino incierto,

siempre serás mi pilar, mi faro de paz”.

“En tus Manos”

“En tus manos, papá, encontré el mundo,

en cada gesto, amor profundo.

Tus manos, fuertes y cálidas,

me dieron seguridad en mis caídas.

Siempre dispuesto a sostenerme,

a levantarme cuando tropiezo,

tus manos, un símbolo de amor inmenso,

que en cada apretón me fortalecen”.

Gratitud al padre

Gracias, padre: Porque en el calor de tu amor he nacido disfrutando de tu protección y de tu amparo muchas dificultades en la vida yo he vencido siguiendo tus consejos en la recta me preparo.

Gracias, padre: Por estar latente tu vida en mi vida lejos de la maldad, del vicio y del rencor están puestas tus indelebles huellas en cada rayo, en cada aurora, en cada flor.

Gracias, padre: Porque no hay noche oscura bajo tu sombra ni amargura que impaciente cada corazón no hay mayor dicha como mi dicha de haber nacido en el seno de tu amor.

Gracias, padre: Porque en el silencio eres mi eterna compañía, en mi desesperación, la luz del medio día, en mi tristeza, mi conformidad plasmada de alegría, ¿y en mi quebranto…? La música suave de sublime melodía

Gracias, padre: Por el tiempo que he vivido junto a ti y por la conducción de un padre ejemplar me escuchaste cuando niño, cuando joven gracias, padre ¡nunca te podré olvidar!

Gracias, padre: Por enseñarme las normas de la vida en un mundo plagado de maldad cual guerrero incansable en la vida con trabajo, coraje y dignidad.

Gracias, padre: Por las alas que me diste para muy lejos volar remontando mar y cielo y ¡libertad! podré gritar”.

