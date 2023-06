Feliz Día del Padre 2023: Poemas para papá

¡Feliz día del padre! Para este próximo domingo 18 de junio te compartimos los mejores poemas para dedicar a papá, quien en muchos hogares, es el pilar fundamental de la familia, el primer hombre en la vida de una niña y el ejemplo a seguir de los varones.

Dedícale a tu papá un lindo poema en este día y cualquier día del año.

Poemas para papá en el Día del Padre 2023

• Mi gran héroe, papá

“Mi gran héroe, papá,

que enciendes estrellas con tan solo nombrarlas.

Que inventas reyes, barcos y piratas, para que juntos crucemos mil mares.

Que a hombros me llevas y en tu interior me tienes.

A ti, papá, feliz día”.

• Hoy habla mi corazón

“Hoy habla mi corazón,

demostrándote que el amor rompe con cualquier barrera,

atraviesa uno y otro mundo y, desde lo más profundo,

te digo que te quiero, papá, y siempre te querré”.

• Mi padre cuando yo tenía…

“4 años: Mi papá puede hacer de todo.

5 años: Mi papá sabe un montón.

6 años: Mi papá es más inteligente que el tuyo.

8 años: Mi papá no sabe exactamente todo.

10 años: En la época en que mi papá creció, las cosas seguramente eran distintas.

12 años: Oh, bueno, claro, mi padre no sabe nada de eso. Es demasiado viejo para recordar su infancia.

14 años: No le hagas caso a mi viejo. ¡Es tan anticuado!

21 años: ¿Él? Por favor, está fuera de onda, sin recuperación posible.

25 años: Papá sabe un poco de eso, pero no puede ser de otra manera, puesto que ya tiene sus años.

30 años No voy a hacer nada hasta no hablar con papá.

40 años: Me pregunto cómo habría manejado esto papá. Era inteligente y tenía un mundo de experiencia.

50 años: Daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar esto con él. Lástima que no valoré lo inteligente que era. Podría haber aprendido mucho de él” – Ann Landers

• A ti, papá

“A ti, papá, que eres la persona más maravillosa de la tierra.

A ti, que junto a mamá, supiste estar siempre a nuestro lado.

Al lado de tus hijos y también de tus nietos, que te quieren y queremos con tanto amor y tanta dulzura,

aunque muchas veces no supimos entenderte y nos enfadábamos contigo.

Tú siempre estabas y estás ahí, a nuestro lado,

en lo bueno y en lo malo,

en nuestras alegrías y tristezas,

en los problemas y nuestras dichas.

Por eso, a ti papá, va dedicada esta poesía con todo mi amor”.

• Mi querido viejo amigo

“Esos tus cabellos blancos, bonitos,ese hablar cansado, profundo que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida. Mi querido, mi viejo, mi amigo”.

• Padre, tú eres mi héroe

“Eres la sabia sobre la que me sustento. Cuando pienso en ti, lo hago con mucho amor y aprecio sincero. Haces que me sienta protegida, me escudo en tus cuidados. Siempre has sido mi gran amigo, y padre, cuando te necesito siempre estás ahí”.

• Aunque no pueda estar a tu lado

“Papá, no estás a mi lado ahora pero no te olvido. Te recuerdo y te extraño todos los días, aunque no te llame para decírtelo. Te recuerdo y te extraño en mis dudas, en mis triunfos y en mis fracasos. Y un día como hoy, más que nunca…Aunque no pueda estar a tu lado: ¡Muchas felicidades!”.

• Muchas felicidades a ti, mi papá

“Que este sea un día feliz para ti, que bien te lo mereces. Que descanses después de estar tantos años viviendo más para mí, que para ti mismo. Que dejes de preocuparte y de sufrir por mi vida, que ahora es a mí a quien le toca devolverte lo que me has dado. Que te sientas satisfecho y realizado al saber que gracias a ti hoy soy muy feliz”.

• Mi regalo para papá

“Le regalo a mi papá una sonrisa de plata que es la que alumbra mi cara cuando de noche me tapa.

Le regalo a mi papá una colonia fresquita por no soltarme la mano cuando me duele la tripa.

Le regalo a mi papá una armadura amarilla que le proteja del monstruo que espanta en mis pesadillas.

Le regalo a mi papá el lenguaje de los duendes por entender lo que digo cuando nadie más lo entiende.

Le regalo a mi papá una chistera de mago en la que quepan mis besos envueltos para regalo”.

• Gracias, mi querido padre

“Por los mágicos momentos, me cobijaban tus brazos cuando yo era muy pequeño.

Siempre nos has cuidado, dándonos tu protección, trayendo pan a la casa, y lo hacías con mucho amor.

Gracias por el sacrificio, trabajar de madrugada, ¡Y gracias por el esfuerzo de educar para el mañana!

Parece duro por fuera, pero tiene gran corazón, recto, firme y decidido, hombre bueno y trabajador.

Eso es lo que tiene un padre, fuerza, coraje y valor, refugio de la familia, cobijo, abrigo y amor.

En este día del padre abrazo y saludo especial a todos los padres del mundo, ¡Feliz día a los papas!”

