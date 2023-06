Feliz Día del Padre 2023: Frases para padres solteros

La paternidad es una experiencia hermosa pero a la vez es un desafío que exige de un esfuerzo casi sobrenatural. Cuando este reto se asume en pareja las cosas son más fáciles, pero hacerlo solo, requiere de todo el amor y la responsabilidad de saber que tienes que sacar adelante uno o más hijos.

En el Día del padre, este 18 de junio, es momento para felicitar y agradecer a esos padres solteros, reconociéndoles que su ardua labor hace que muchas veces tengan que sacrificar gran parte de sus vidas, y que por eso en esta fecha especial unos lindos mensajes de cariño y de apoyo les recompensara todo.

20 mensajes para compartirle a un papá, que hace su labor solo, y con gran excelencia.

Frases para padres solteros en el Día del Padre 2023

• “Nunca dejes de estar presente en la vida de tu hijo para que cuando crezca la relación entre ustedes sea mucho más sólida. Te deseo un Feliz Día del Padre”.

• “Amigo, no te preocupes conforme vaya pasando el tiempo, tu hijo crecerá e irás aprendiendo a ser un gran Papá. Feliz día”.

• “Feliz Día del Padre, querido amigo. No dudes en acudir a mí cuando necesites un consejo, aunque cada experiencia es única, tienes mi amistad de siempre para ayudarte en lo que pueda”.

• “Recuerdo perfectamente aquellos años en los que me ayudabas a resolver mis tareas y sin importar lo cansado que estuvieras por haber trabajado muy duro, siempre tenías una sonrisa y me dabas mucho cariño. Eres un Padre extraordinario y eternamente te amaré”.

• “Tener un hijo te cambia la vida, esto es un mundo nuevo para ti y es la experiencia más hermosa para todo ser humano. Te deseo suerte en tu labor de Papá. Feliz día”.

• “Deseo que tu familia siempre sea lo más importante y valioso que tienes en tu vida. Feliz Día del Padre, querido amigo”.

• “Recuerdo que de niño no podía comprender por qué Mamá no se encontraba con nosotros, pero lo que sí podía entender a la perfección es el gran amor que siempre has sentido por mí y que me has demostrado todos y cada uno de los días de mi vida. Te agradezco de corazón por ser el mejor Padre del mundo”.

• “Siempre he sentido una gran estima por ti y ahora que eres Papá también voy a sentir un gran cariño por tu hijo. Te deseo un Feliz Día del Padre”.

• “Sé que te resulta difícil cumplir con tu labor de Padre y tus obligaciones laborales. Cuando estés con tu familia olvídate del estrés y disfruta de esta bella experiencia Paternal. Feliz día”.

• “Amigo, te deseo un Feliz Día del Padre. Goza cada etapa de la vida de tu hijo, te esperan momentos preciosos e inolvidables”.

• “Me apena pensar que nunca voy a poder recompensarte por todo lo que me diste, fue complicado para ti criarme sólo y hasta ahora no entiendo cómo hacías para trabajar, atenderme, llevarme al colegio y aun así tener tiempo para poner de jugar todos los días conmigo. Padre mío, te adoro”.

• “Ser Papá no es una tarea fácil, sé que con amor y paciencia lograrás convertirte todo un experto en la crianza de tu hijo. Un abrazo y muchas felicidades por tu día”.

• “La llegada de un hijo te enseñará a madurar y de ahora en adelante será lo más importante y maravilloso. Feliz día para el nuevo Papá”.

• “Mi Mamá nunca estuvo conmigo, pero jamás sentí que me faltará amor porque tú siempre te preocupaste por hacerme sentir muy bien y por llenar mis días de alegrías incomparables. Papi, de todo corazón te agradezco por haber hecho tanto por mí”.

• “Amigo, hasta hace poco no tenías idea de la responsabilidad que significa ser Papá, con sabiduría, madurez y responsabilidad cumplirás bien tu labor. Te deseo un Feliz Día del Padre”.

• “Tanto esfuerzo que has hecho lo largo de tu vida para criarme solo se verá recompensado en algún momento, cuando me convierta en un gran profesional y me haga cargo de ti pues mi sueño es poder retribuir por todo lo que me has dado”.

• “Eres un Padre extraordinario y lo más admirable es que tú solo te hiciste responsable de mi crianza y mi educación. Siempre voy a estar muy agradecida y admirada por el amor infinito que siempre me demostraste”.

• “A pesar de que mi Mamá murió cuando yo era muy pequeño, tú me brindaste el doble de cariño e hiciste que mi vida fuera muy linda. Papá, te admiro un montón y me siento muy agradecido con Dios por tenerte conmigo”.

• “Tu vida, tu juventud, tu trabajo, tus ahorros, todo lo que eras y lo que tuviste lo invertiste en nosotros, tus hijos. Gracias por el trabajo tan abnegado que hiciste y lo más destacable es que no tuviste ayuda de nadie más para criarnos.”

• “Papá, imagino que cuando yo era pequeño tenías que trabajar y al mismo tiempo cuidar de mis hermanos pequeños y de mí, los días te parecerán eternos y siempre estarías cansado, pero el tiempo ha pasado muy rápido y ahora que hemos crecido vamos a cuidar con mucho amor de ti para recompensarte por tu destacable labor como Padre soltero”.

