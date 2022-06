Día del Padre 2022: Versículos de la biblia para compartir a papá

¡Feliz Día del Padre! El primer padre que nos presenta nuestra fe y nuestra religión es el Dios padre, el enseñó a la humanidad a escoger el camino de una vida amorosa, de hermandad, de valores, y quiso dejarnos entre tantos valiosos regalos, la fortuna de tener a un Papa, para que continuara con su legado y su protección.

En las sagradas escrituras quedó consignado, que un hijo debe honrar, obedecer y respetar a su padre, a la vez que un padre debe dar todo de su ser para criar a unos buenos hijos. Así lo hizo José, esposo de María, quien aceptó con todo el amor del mundo, la disposición del creador de que ejerciera como padre adoptivo de Jesús, y lo hiciera hijo suyo.

Este domingo 19 de junio, es el día que se rinde homenaje, a esa figura que junto a las madres son pilares de la familia, que luchan incansablemente para lograr de sus hijos unos seres humanos bondadosos y felices.

A esos papás que, aunque no sintieron el dolor de parto, y por tanto en ocasiones se les cuestiona el verdadero amor por sus hijos, en esta jornada, les queremos reconocer su dedicación, su trabajo, su sacrificio, pero también sus horas de dolor y desesperación que tal vez vivieron en el silencio de su masculinidad, cuando vieron a sus hijos en carencias, dificultades y sufrimientos.

Para ellos, en este día tan especial, queremos compartirles unos bellos mensajes bíblicos a través de ti, su amado hijo. Solo escoge para tu padre el mejor, el más bello versículo y dedícaselo en esta jornada, te aseguramos que este regalo de amor, lo guardara en sus memorias por el resto de su existencia.

15 bellos versículos de la biblia en el Día del padre

Feliz día del Padre!!

• “Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas” – Proverbios 22:6

• “Amarás al señor tu dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza…y diligentemente las enseñaras a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa” – Deuteronomio 6: 5-7

• “Hijo mío, no desprecies la disciplina del señor, ni te ofendas por sus reprensiones. porque el señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido” – Proverbios 3: 11-12

• “El que obedece al Señor ya tiene un refugio para él y para sus hijos”.- Proverbios 14:26

• “Justo es quien lleva una vida sin tacha; ¡dichosos los hijos que sigan su ejemplo”. - Proverbios 20:7

• “Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos”. – Salmo 103:13

• “Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará”. – Proverbios 22:6

• “El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos”. – Proverbios 14:26

• “Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará”. – Mateo 6:6

• “Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo”. – Juan 17:24

• “El necio desdeña la corrección de su padre; el que la acepta demuestra prudencia”. – Proverbios 15:5

• “¿No se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre; y él les tiene contados a ustedes aun los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo; ustedes valen más que muchos gorriones”. – Mateo 10:29-31

• “Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz”. – Isaías 9:6

• “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. – Efesios 2:10

• “Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová”. – Levítico 19:32

