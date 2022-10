Día de los Muertos 2022: ¿Cuándo es?

El “Día de los Muertos” la fiesta más tradicional de México, declarada por la UNESCO en 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, este 2022 se celebrara el día martes 1 de noviembre y el día miércoles 2 de noviembre.

La jornada de estos dos días será para todo el pueblo azteca un día de descanso obligatorio para que honren y festejen a todos sus seres queridos fallecidos. El primer día, será el reencuentro con las almas de sus niños, y el segundo el rencuentro con sus adultos y mayores.

My 1st ofrenda for Día de Los Muertos. Made the garland myself after my marigold dyeing scarf class on Monday. It’s small space but will add bit more food & drink. pic.twitter.com/Rp0L0cOQw2 — Gloria Campos (@GloriaCampos) October 27, 2022

La cultura de raíces indígenas e hispánicas les dicta que estas fechas las familias deben regocijarse con gran alegría para recibir la visita de los familiares que murieron, y para ello se preparan con una serie costumbres y tradiciones que hacen de la festividad un evento lleno de alegría, gastronomía y de turismo.

De acuerdo con el portal Cuando Pasa, las familias pasan muchas horas trabajando en el altar. Algunos de estos altares son auténticas obras de arte que reflejan la dedicación y creatividad de sus gentes. Suelen prepararse dentro de las casas, sobre una mesa cubierta con un mantel colocando una fotografía de la persona fallecida.

Se adorna con flores y algunos recuerdos que le gustaban al difunto como cigarrillos, dulces, tamales y tequila. Una vez finalizado los familiares esperan toda la noche al espíritu, que vendrá a disfrutar de la ofrenda.

¿Por qué festejar la muerte?

El 27 de octubre es considerado el Día de los Muertos de las Mascotas y puedes homenajearlo plantando un altar hasta el día 1 de noviembre. pic.twitter.com/21L84NtcWo — Asfa (@Asfakokori) October 27, 2022

Durante más de 3.000 años los indígenas de Mesoamérica ya realizaban rituales que celebran las vidas de sus ancestros. Era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos para mostrarlos en los rituales, que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Los conquistadores españoles se quedaron aterrados por estas prácticas.

En un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo adaptaron este festival, haciéndolo coincidir con la festividad de Todos los Santos (1 noviembre). Con el tiempo se combinaron también otras costumbres paganas como el Halloween (31 octubre), creando la fiesta que hoy conocemos.



El Desfile por el ‘Día de Muertos’, que hará ciudad de México

De acuerdo con lo establecido por las autoridades a cargo del desfile, este comprenderá cerca de 8.7 kilómetros de recorrido, por lo que los interesados podrán aprovechar para verlo desde diferentes puntos de la Ciudad de México, informó Depor.

El recorrido del tradicional desfile tiene su punto de partida el sábado 29 de octubre a las 5:00 pm, en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.

Se acerca el “día de los muertos” porque la muerte es una parte más de la vida. pic.twitter.com/u0GKtSrQrB — QueridaFrida (@esascejas) October 23, 2022

Siguiendo la ruta por el Paseo de la Reforma hasta llegar a la Avenida Juárez. Mas tarde, la procesión la Procesión Comunitaria (organizada con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) tomará un desvío rumbo al 5 de mayo para ingresar al Zócalo capitalino, lugar donde se llevara a cabo una agenda de actividades para que propios y turistas puedan disfrutar.

De antemano, se sabe que el desfile contará con diez carros alegóricos autónomos, 29 super props empujables, 4 globos monumentales, más de 500 voluntarios, 344 banda de marcha, 162 invitados especiales y un staff de 170 personas. En cuanto a la duración del evento, se prevé una duración de más de tres horas y podrá verse por redes sociales y en el Canal 21.

El tema para esta versión será “México: El ombligo de la luna”, basado en la historia aborigen de la aventura de la Luna, descendiente directa de Quetzalcóatl y la responsable de abrir el portal de los muertos.

Finalmente, el desfile que concluirá en horas de la noche tiene preparado un gran concierto con la artista mexicana Angela Aguilar.

“Vamos a cerrar con un concierto de Ángela Aguilar”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Play

What is Day of the Dead? | National Geographic Día de los Muertos, or Day of the Dead, is a celebration of life and death. While the holiday originated in Mexico, it is celebrated all over Latin America with colorful calaveras (skulls) and calacas (skeletons). Learn how the Day of the Dead started and the traditions that make it unique. ➡ Subscribe: bit.ly/NatGeoSubscribe About… 2017-11-01T15:00:04Z

LEER MÁS: Hombre quemó 40 pares de zapatos Yeezy, marca de Kanye West [VIDEO]