Día de los Muertos 2022: ¿Cómo se lleva a cabo este día en México?

La muerte para la mayoría de las personas en el mundo es un suceso bastante doloroso en el que la alegría no se concibe, y en donde el tiempo pareciera detenerse para vivir solo del recuerdo, los momentos vividos con el familiar o el amigo que murió.

Sin embargo, para los mexicanos, su cultura les enseñó que la muerte es un proceso natural, y que solo es un paso más en la vida por el cual hay que celebrar, y para ello conmemoran una fecha especial para honrar a ese ser querido que ya no está.

La celebración del llamado "día de muertos" forma parte de un proyecto indigenista diseñado por el gobierno mexicano para sustituir nuestras tradiciones católicas. pic.twitter.com/GhndxBymMZ — Manuel Ribadavia/Quítate el bozal (@RibadaviaManuel) October 26, 2022

El Día de los Muertos, es la tradicional festividad que se celebra en este país, la cual viene de las creencias indígenas de los aztecas, quienes adoraban a la diosa de la muerte, protectora de todos los fallecidos. Ella los guiaba y les ayudaba a “vivir” en la otra vida.

Cada año, los ciudadanos del país Azteca, y de Centroamérica, acostumbran a festejar el primero de noviembre la visita de las almas de sus niños fallecidos, y en su segundo día, la visita de las almas de sus adultos, de acuerdo con el portal Dignity Memorial.

¿Cómo se celebra la ofrenda del Día de los Muertos?

La muerte no nos puede alcanzar mientras haya quien nos conmemore, quien nos recuerde. El objetivo de #Díademuertos es recordar a los “que se nos adelantaron, los que ya se fueron.” El día de muertos es una tradición sincretica, con matices europeos y prehispánicos… #Mexico pic.twitter.com/qa9g5S0FlJ — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) October 22, 2022

De acuerdo con Dignity Memorial, la forma en que los mexicanos celebran hoy en día varía según la región y la familia, pero las festividades siempre están diseñadas para recordar a los seres queridos con colores brillantes, olores y sabores deliciosos, y la alegría de la unión familiar.

↠ Los Altares: estos no pueden faltar en ningún hogar mexicano. También se realizan en los panteones, y en ellos se dispone un mantel blanco sobre el cual se colocan ciertos elementos, de fotos y objetos representativos de la persona que murió.

Para armar los altares, según la investigación que realizó la antropóloga Isabel Lagarriga Attias en el pueblo de La Candelaria en Coyoacán, Ciudad de México, empieza de izquierda a derecha y la secuencia es: primero las frutas, luego los panes, enseguida las veladoras o ceras, el alimento y el copal. Las flores se disponen de antemano en grandes floreros. Se agrega una ofrenda para el ánima sola, otra por el ánima del purgatorio y por último otra más “por las ánimas olvidadas que ya nadie recuerda”, de acuerdo con El País. Los cuatro elementos de la naturaleza son imprescindibles en los altares.

↠ Las velas: representan el ritual del cristianismo por el cual se da luz al alma del difunto.

↠ Agua: es el símbolo de la pureza, y con el preciado líquido se logra saciar la sed de las animas que han hecho un gran viaje de ida y vuelta para poder volver a compartir con sus allegados.

↠ Papel picado y petate: el papel picado se usa comúnmente para representar el aire, además de dar un toque festivo. El petate se utiliza para que los muertos descansen y puede funcionar como mantel para colocar los elementos, según CNN.

↠ Sahumerios o inciensos: El olor y el humo que desprenden estas quemas, permiten la purificación del recinto a donde llegará de visita el ser querido fallecido. Los malos espíritus no deben rondar la casa del difunto.

↠ Los alimentos: el pan de muerto, las calaveritas de azúcar o de chocolate y el plato que deleito en vida a nuestro ser querido, se colocan en los altares para dar alegría a la festividad y para complacer los gustos del muerto.

Otros símbolos de ofrenda son:

La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más antiguas y representativas de México. Según las creencias, los muertos llegan cada 12 horas diariamente, entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. Al terminar las visitas, se levantan los altares. pic.twitter.com/7DG9D1T26W — Mary Reyes ® 2019 (@MaryReyes20191) October 23, 2022

↠ La sal: representa la purificación, y por tanto es utilizada para que el cuerpo no se corrompa en este dia, y el anima este pura para regresar de nuevo en el año siguiente.

↠ El copal y la cruz de ceniza: el copal es un instrumento que en la época indígena era utilizado para la oración y la alabanza a sus dioses. Entre tanto, la cruz de ceniza era una inscripción que le servía a las animas para llegar hasta su altar y expiar los pecados que no les fueron perdonados por quedar pendientes.

↠ Flores de cempasúchil: La flor de cempasúchil se usa porque en la época prehispánica se creía que su olor atraía a los muertos, de acuerdo con Andrea Rodríguez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en estudio de jardines prehispánicos en entrevista para la BBC.

Muchos pobladores colocan caminos de flores deshojadas para que los fallecidos puedan encontrar la ruta.

↠ Perrito de barro: De acuerdo con El País, se usa para representar la tarea que los perros tenían en la cosmogonía Nahua. Al morir, los nahuas se enfrentaban al Itzcuintlán, el primero de los nueve estratos del inframundo. Este sitio estaba lleno de perros xoloitzcuintles que podían ayudar a los humanos a cruzar un río ancho llamado Apanohuacalhuia. Solamente si el humano era digno, el perro lo ayudaba. En caso contrario, el alma vagaría para la posteridad.

↠ Pan de muerto:. El pan de muerto se come en representación del cuerpo de Cristo, igual que la hostia, pero también como la representación de esa persona que falleció. De hecho, la masa se hace en forma de huesos y cráneo de los muertos.

↠ Calaveras de azúcar: De acuerdo con la información del INPI, las “calaveras chicas son dedicadas a la santísima trinidad, mientras que las grandes están destinadas al padre eterno”.

El fin de todas las ofrendas a los muertos, termina el 3 de noviembre, luego de que los difuntos hallan disfrutado de toda la comida y bebida. Lo que “sobre” se reparte entre la familia y la vecindad.

Ya la celebración a nivel social está más enfocada en los desfiles y presentaciones artísticas, que a su vez hacen un turismo atractivo y cultural de esta época.

Los desfiles más grandes del Día de los Muertos están en México, pero las ciudades estadounidenses con grandes poblaciones hispanas, como San Francisco, California; San Antonio, Texas; Albuquerque , Nuevo México; y Fort Lauderdale, Florida, también organizan grandes desfiles del Día de los Muertos con música, baile y muchos cráneos gigantes y disfraces de esqueleto, de acuerdo con Turismo City.

Play

What is Day of the Dead? | National Geographic Día de los Muertos, or Day of the Dead, is a celebration of life and death. While the holiday originated in Mexico, it is celebrated all over Latin America with colorful calaveras (skulls) and calacas (skeletons). Learn how the Day of the Dead started and the traditions that make it unique. ➡ Subscribe: bit.ly/NatGeoSubscribe About… 2017-11-01T15:00:04Z

LEER MÁS: TOP 5 Noticias del 12 de febrero de 2021