Día de la Madre 2024: Versículos de la biblia para compartir a mamá

¡Feliz Día de la Madre! Dios creó a la mujer encarnada en Eva, para que fuera ella quien junto a su esposo Adán poblaran la tierra a través del llamado sagrado y divino de la maternidad. Esa bendición les fue concedida para que desde el mismo momento de la concepción hasta que los hijos de sus hijos… Nacieran, disfrutaran de su amor, de su cuido, y de su responsabilidad para hacerlos buenos seres humanos.

Este 12 de mayo de 2024, cuando se festeje el día de la madre, recordando como gran ejemplo a la madre de Jesús, es importante destacarles a ellas sus valores, su resiliencia, y su amor infinito, y para ello nada mejor que regalarle una de los 15 Versículos bíblicos que te de enseñamos a continuación, y que hablan acerca del valor de una madre.

A continuación te enseñamos algunos versículos bíblicos acerca de esta fecha especial de Día de la madre, con los que puedes reflexionar, inspirarte, o compartir:

Versículos de la biblia para compartir a mamá

❥ Proverbios 14:1 (TLA)

“La mujer sabia une a su familia.”

❥ Proverbios 31:10 (TLA)

“Mujer ejemplar no es fácil hallarla; ¡vale más que las piedras preciosas!”

❥ Proverbios 9:11 (DHH)

“Gracias a la sabiduría, vivirás mucho tiempo y aumentarán los años de tu vida.”

❥ Números 6:24-26 (DHH)

“Que el Señor te bendiga y te proteja; que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad; que el Señor te mire con amor y te conceda la paz.”

❥ Proverbios 31:29 (DHH)

“Mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas.”

❥ 1 Corintios 13:4-7

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;

no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”.

❥ Salmos 127:3

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre”.

❥ Proverbios 22:6

“Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”.

❥ Proverbios 19:14

“La casa y las riquezas son herencia de los padres; Mas de Jehová la mujer prudente”.

❥ Números 6:24-26

“Jehová te bendiga, y te guarde;

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz”.

❥ Proverbios 14:1

“La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba”.

❥ Proverbios 31:28

“Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también la alaba”.

❥ Proverbios 31:29

“Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas”.

❥ Proverbios 31:10

“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas”.

❥ Salmos 139:13

“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre”.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos