Feliz Día de la Madre 2024: Frases para mamá

!Feliz Día de la Madre! Queridas MAMÁ, la naturaleza les dio la fuerza para que fueran ustedes las encargadas de llevar la vida en su vientre, y de que en el momento cúspide tuvieran la valentía para que ese ser pudiera llegar a este mundo, y fuera la alegría y la responsabilidad de tu vida.

Este domingo 12 de mayo, ustedes merecen ser homenajeadas como unas valientes y amorosas mujeres, y para ello nada mejor que recibir de parte de sus hijos una bonita frase que les reconozca que son lo mejor y más preciado de sus vidas.

Para ti mamá, 20 frases con mucho amor y significado para que te dediquen en este día.

Frases para mamá en el día de la madre 2024

❥ “Ningún idioma puede expresar el poder, la belleza y el heroísmo del amor de una madre, ¡Feliz día mamá!”

❥ “La fuerza de una madre es más grande que las leyes de la naturaleza, ¡Feliz día mamá!”

❥ “Madre no hay más que una, y como tú ninguna, ¡Feliz día mamá!”

❥ “El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible, ¡Feliz día mamá!”

❥ “Mamá se escribe con ‘M’ de mujer maravilla, ¡Feliz día mamá!”

❥ “Feliz Día de la Madre a una mujer más fantástica que es una gran inspiración para todos nosotros”.

❥ “Dios no podía estar en todos sitios y, por tanto, hizo a las madres, ¡Feliz día mamá!”

❥ “Madre es una palabra mágica en cualquier idioma, ¡Feliz día mamá!”

❥ “Siempre que necesito una mano, tú me das tres. Gracias, mamá”.

❥ “Todo el amor comienza y termina en ti mamá, ¡te quiero! ¡Feliz día!”

❥ “Si me hubieran dado a elegir entre todas las madres del mundo te seguiría eligiendo siempre, ¡Feliz día mamá!”

❥ “Gracias por estar siempre que te necesito, por tu paciencia infinita y por tu amor incondicional. Te quiero, mamá”.

❥ “Gracias, mamá, porque a pesar de mis errores me sigues amando como si yo fuera el mejor. Eres una persona maravillosa y te quiero un montón”.

❥ “De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos ¡Feliz día mamá!

❥ “Te debo tanto y me pides tan poco… que no sé cómo voy a poder devolverte ni la mitad del amor que me regalas a diario. Gracias, mamá. ¡Por todo! ¡Muchas felicidades!”

❥ “Una madre preocupada investiga mejor que el FBI. ¡Feliz día mamá!”

❥ “Tu hogar es el escenario de algunos de mis recuerdos más felices. ¡Feliz día de la madre!”

❥ “Eres la puerta que siempre estará abierta, la taza de té y la calma tras la tormenta. ¡Te adoro!”

❥ “Cuando te planteaste ser madre nunca pensaste que te tocaría un hijo tan rarito como yo, ¿verdad?”

❥ “Podrías haberlo intuido: de tal palo, tal astilla (jejejeje). Es broma, mamá. Eres la mejor persona que conozco. ¡Te quiero! ¡Felicidades!”

❥ “Mamá, en mi calendario dice que hoy tengo que decirte lo mucho que te quiero. Y mañana, y pasado…”

