Feliz Día de la Madre 2024: Frases para futuras mamás

Este domingo 12 de mayo de 2024, la mayoría de los países en el mundo celebran el maravilloso “Día de las Madres” y aunque algunos pueden creer que el festejo es exclusivo solo de las que ya han traído hijos a la vida, las mujeres embarazadas son dignas también de llevar este título, y de ser honradas en esta fecha.

Para quienes deseen felicitar a esas futuras mamás, y regalarles una frase que les exalte su amor y dedicación de hoy en adelante, a continuación 15 bellas frases para compartirles:

Frases para futuras mamás

❥ “¡Estás embarazada, que sepas que es el mejor regalo que podría darte la vida!”

❥ “Vas a ser la mejor madre del mundo. ¡Sí, sí, la mejor!”

❥ “Una madre lo es todo para su hijo, tu hijo también lo será todo para ti”.

❥ “El bebé que esperas hará que el sol brille siempre en tu ventana No importa que llueva, en tu vida siempre brillará el sol”.

❥ “Soñar, sentir y ser feliz son palabras que cobran ahora un significado más profundo”.

❥ “Tu bebé ilumina tu vida incluso antes de que nazca”.

❥ “Felicidades, mamá, la mayor aventura de tu vida ha comenzado, y felicidades, querido bebé, siéntete afortunado porque te ha tocado la mejor mamá del mundo”.

❥ “Tu bebé crece dentro y ti tú lo haces como persona, a partir de ahora vas a ver el mundo con otros ojos

Un bebé es siempre un regalo de vida. Me siento muy feliz de que vayas a tener a tu primer hijo y de que yo pueda estar ahí a tu lado para verle crecer desde el minuto cero”.

❥ “El milagro se produce en ti, un pedazo de cielo está creciendo en tu interior, cuídalo porque va a ser el encargado de mostrarte lo que es la felicidad y el amor”.

❥ “Traer al mundo al hijo que esperas no debe ser uno de tus mayores temores sino uno de tus mejores logros

La maternidad es mucho más que dar a luz, es pensar primero en tu hijo y luego en ti, ¡felicidades, mamá!”.

❥ “Muchas felicidades por tu embarazo, no solo vas a conocer al amor de tu vida sino que también verás a tu alma gemela”.

❥ “Ningún lenguaje puede expresar el poder, la belleza y el heroísmo del amor de una madre”.

❥ “He pensado en una dedicatoria para embarazadas que te haga sentir especial, pero me he dado cuenta que no es necesario, lo mejor que te puedo decir es que me siento muy feliz por ti”.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos