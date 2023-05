Día de la Madre 2023: Poemas para mamá

Este domingo 14 de mayo de 2023, es el día de MAMÁ, y estas pensando como cautivar su corazón. No pienses más! Sal de los regalos tradicionales. Que si flores, perfumes, cenas…No, esta vez, dile a tu madre cuanto significa ella para ti, y todo lo agradecido que estas por haberte hecho todo un hombre o una mujer, a través de un bello poema, con el que sientas que cada palabra escrita en él es merecedora de ella. Este regalo es eterno, único, la hará inmensamente feliz, y por siempre lo recordará.

Diez bellísimos poemas para dedicarle a MAMÁ en su día especial:

❥ Madrecita mía

“Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas.

Es tuyo mi cuerpo que juntaste en ramo, deja revolverlo sobre tu regazo.

Juega tú a ser hoja y yo a ser rocío, y en tus brazos locos tenme suspendido.

Madrecita mía, todito mi mundo, déjame decirte los cariños sumos”. – Gabriela Mistral

❥ Cuando sea grande

“Mamá: cuando sea grande voy a hacer una escalera tan alta que llegue al cielo para ir a coger estrellas.

Me llenaré los bolsillos de estrellas y de cometas y bajaré a repartirlos a los chicos de la escuela.

Para ti voy a traerte, mamita, la luna llena, para que alumbre la casa sin gastar en luz eléctrica”. – Álvaro Yunque

❥ A mi madre

“Porque creo que en los cielos, arriba, los ángeles que uno a otro se susurran no hallan entre sus palabras de amor ninguna tan devota como “Madre”,

desde siempre te he dado yo ese nombre, tú que eres más que madre para mí y llenas mi corazón, donde la muerte te puso, libre el alma de Virginia.

Mi propia madre, que murió muy pronto no era más que mi madre, pero tú eres la madre de a quien yo quería, y así eres más querida tú que aquella, igual que, infinitamente, a mi esposa amaba más mi alma que a sí misma”- Edgar Allan Poe

❥ Amor

“Mujer, yo hubiera sido tu hijo, por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal.

Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, porque tu ser pasará sin pena al lado mío y ¿saliera en la estrofa? Limpio de todo mal.

Cómo sabría amarte, mujer, cómo sabría amarte, ¡amarte como nadie supo jamás! Morir y todavía amarte más. Y todavía amarte más y más”. – Pablo Neruda

❥ Caricia

“Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar…

Si la abeja se entra al lirio, no se siente su aletear. Cuando escondes a tu hijito ni se le oye respirar…

Yo te miro, yo te miro sin cansarme de mirar y qué lindo niño veo a tus ojos asomar…

El estanque copia todo lo que tú mirando estás; pero tú en las niñas tienes a tu hijo y nada más.

Los ojitos que me diste me los tengo de gastar en seguirte por los valles, por el cielo y por el mar…”. – Gabriela Mistral

❥ Cuando los hijos mueren

“¡Ay!, cuando los hijos mueren, rosas tempranas de abril, de la madre el tierno llanto vela su eterno dormir. Ni van solos a la tumba, ¡ay!, que el eterno sufrir de la madre, sigue al hijo a las regiones sin fin.

Mas cuando muere una madre, único amor que hay aquí; ¡ay!, cuando una madre muere, debiera un hijo morir.

II

Yo tuve una dulce madre, concediéramela el cielo, más tierna que la ternura, más ángel que mi ángel bueno.

En su regazo amoroso, sonaba… ¡sueño quimérico! dejar esta ingrata vida al blando son de sus rezos.

Mas la dulce madre mía, sintió el corazón enfermo, ternura y dolores, ¡ay!, derritióse en su pecho.

Pronto las tristes campanas dieron al viento sus ecos; murióse la madre mía; sentí rasgarse mi seno.

La virgen de las Mercedes, estaba junto a mi lecho… Tengo otra madre en lo alto…¡por eso yo no me he muerto!”. – Rosalía Castro

❥ La madre ahora

“Doce años atrás

cuanto tuve que irme

dejé a mi madre junto a la ventana

mirando la avenida

ahora la recobro

sólo con un bastón de diferencia

en doce años transcurrieron

ante su ventanal algunas cosas

desfiles y redadas

fugas estudiantiles

muchedumbres

puños rabiosos

y gases de lágrimas

provocaciones

tiros lejos

festejos oficiales

banderas clandestinas

vivas recuperados

después de doce años

mi madre sigue en su ventana

mirando la avenida

o acaso no la mira

sólo repasa sus adentros

no sé si de reojo o de hito en hito

sin pestañear siquiera

páginas sepias de obsesiones

con un padrastro que le hacía

enderezar clavos y clavos

o con mi abuela la francesa

que destilaba sortilegios

o con su hermano el insociable

que nunca quiso trabajar

tanto rodeos me imagino

cuando fue jefa en una tienda

cuando hizo ropa para niños

y unos conejos de colores

que todo el mundo le elogiaba

mi hermano enfermo o yo con tifu

mi padre bueno y derrotado

por tres o cuatro embustes

pero sonriente y luminoso

cuando la fuente era de ñoquis

ella repasa sus adentros

ochenta y siete años de grises

sigue pensando distraída

y algún acento de ternura

se le ha escapado como un hilo

que se le ha escapado como un hilo

que no se encuentra con su aguja

cómo quisiera comprenderla

cuando la veo igual que antes

desperdiciando la avenida

pero a esta altura qué otra cosa

puedo hacer yo que divertirla

con cuentos ciertos o inventados

comprarle una nueva tele

o alcanzarle su bastón”. – Mario Benedetti

❥ Cuando una madre duerme junto al niño

“Cuando duerme una madre junto al niño duerme el niño dos veces; cuando duermo soñando en tu cariño mi eterno ensueño meces.

Tu eterna imagen llevo de conducho para el viaje postrero; desde que en ti nací, una voz escucho que afirma lo que espero.

Quien así quiso y así fue querido nació para la vida; solo pierde la vida su sentido cuando el amor se olvida.

Yo sé que me recuerdas en la tierra pues que yo te recuerdo y cuando vuelva a la que tu alma encierra si te pierdo, me pierdo.

Hasta que me venciste, mi batalla fue buscar la verdad; tú eres la única prueba que no falla de mi inmortalidad”. – Miguel de Unamuno

❥ A mi madre

¡Madre, madre, si supieras

Cuántas sombras de tristeza

Tengo aquí!

Si me oyeras, y si vieras

Esta lucha que ya empieza

Para mí!

Tú me has dicho que al que llora

Dios más ama; que es sublime

Consolar:

Ven entonces, madre y ora;

Si la fe siempre redime,

Ven á orar!

De tus hijos el que menos

Tu cariño merecía

Soy quizás;

Pero al ver cual sufro y peno

Has de amarme, madre mía

Mucho más.

¡Te amo tanto! Con tus manos

Quiero á veces estas sienes

Apretar!

Ya no quiero sueños vanos:

Ven ¡oh, madre! que si vienes

Vuelvo á amar!

Sólo, madre, tu cariño,

Nunca, nunca, se ha apagado

Para mí!

Yo te amaba desde niño;

Hoy……la vida he conservado

Para tí!

Muchas veces, cuando alguna

Pena oculta me devora

Sin piedad,

Yo me acuerdo de la cuna

Que meciste en la aurora

De mi edad.

Cuando vuelvo silencioso

Inclinado bajo el peso

De mi cruz,

Tú me ves, me das un beso

Y en mi pecho tenebroso

Brota luz!

Ya no quiero los honores;

Quiero sólo estar en calma

Donde estás;

Sólo busco tus amores;

Quiero darte toda mi alma ……

Mucho más!

Todo, todo, me ha dejado;

En mi pecho la amargura

Descansó;

Mis ensueños me han burlado,

Tu amor sólo, por ventura

Nunca huyó!

Tal vez, madre, delirante,

Sin saber ni lo que hacía

Te ofendí.

¿Por qué, madre, en ese instante,

¿Por qué entonces, vida mía,

No morí?

Muchas penas te he causado,

Madre santa, con mi loca

Juventud:

De rodillas á tu lado

Hoy mi labio sólo invoca

La virtud.

Yo he de ser el que sostenga

Cariñoso tu cansada

Ancianidad;

Yo he de ser quien siempre venga

A beber en tu mirada

Claridad.

Si me muero—ya presiento

Que este mundo no muy tarde

Dejaré,—

En la lucha dame aliento,

Y á mi espíritu cobarde

Dale fe.

Nada tengo yo que darte;

Hasta el pecho se me salta

De pasión:

Sólo, madre, para amarte

Ya me falta, ya me falta”. – Manuel Gutiérrez Nájera

❥ Amor eterno

“Podrá nublarse el sol eternamente; podrá secarse en un instante el mar; podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal.

¡Todo sucederá! Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón; pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor” – Gustavo Adolfo Becker

