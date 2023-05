Día de la Madre 2023: Frases para futuras mamá

Cada segundo domingo de mayo, muchos países del mundo celebran el Día de la Madre, y Estados Unidos no es la excepción. Entonces nos preparamos para la gran celebración y de inmediato viene a la cabeza que vamos a decirle o a obsequiarle a esas madres y abuelas que han dedicado la mayor parte de su vida a la crianza y al cuido de hijos y nietos. Sin embargo por la mente de muchos, no pasa tan siquiera pensar en aquellas mujeres que ya son dadoras de vida, así todavía su retoño no haya descubierto el mundo.

Si! una mamá ya se hace cuando en su vientre una nueva vida se fecunda y ella entiende que debe prepararse con todo su amor y toda su responsabilidad para permitir que ese ser nazca dentro del cobijo de sus brazos y de su corazón.

Este domingo 14 de mayo hagamos sentir a las futuras mamás que ellas también son merecedoras del respeto, de la honra, y en esta fecha compartámosles unas lindas frases; digámosles que ser MAMÁ es un regalo, pero que también es el oficio más importante que realizaran en sus vidas, pues de ellas depende formar buenos seres, que contribuyan a la construcción de familia y de sociedades mucho mejores.

15 bellas frases para exaltar a las futuras madres

◉ “Cuando tengas temor o pesar, imagínate lo feliz que vas a ser al ver la carita de tu bebé, todos tus miedos quedarán atrás”.

◉ “Felicidades, mamá, la mayor aventura de tu vida ha comenzado, y felicidades, querido bebé, siéntete afortunado porque te ha tocado la mejor mamá del mundo”.

◉ “Te has convertido en madre, tu primer hijo será quien te enseñe qué es lo que en verdad importa en la vida”.

◉ “Tu bebé crece dentro y ti, tú lo haces como persona, a partir de ahora vas a ver el mundo con otros ojos”.

◉ “Un bebé es siempre un regalo de vida. Me siento muy feliz de que vayas a tener a tu primer hijo y de que yo pueda estar ahí a tu lado para verle crecer desde el minuto cero”.

◉ “Un pequeño angelito está por nacer así que es tiempo de celebrar la dicha y darle un fuerte achuchón a la mamá”.

◉ “La maternidad es mucho más que dar a luz, es pensar primero en tu hijo y luego en ti, ¡felicidades, mamá!”.

◉ “Felicidades, querida, me alegro de que el cielo te haya bendecido con un hijo. Recuerda que tienes mi apoyo para todo lo que te haga falta”.

◉ “Felicidades, querida mamá, a partir de ahora estarás muy ocupada pero no te va a importar pues tu corazón se llenará de alegría”.

◉ “Felicidades, querida mamá, prepárate para no dormir ni ahora ni cuando tu hijo sea adolescente”.

◉ “Recibe nuestra más sincera felicitación por este milagroso viaje tuyo. El embarazo es una bendición y tú eres el alma más bendecida”.

◉ “Tus oraciones finalmente fueron respondidas ¡Felicidades, futura mamá!”.

◉ “¡Comienza un nuevo viaje y será emocionante! Estoy feliz por ti”.

◉ “Una nueva vida respira dentro de ti y nada puede ser más emocionante que esto. Felicitaciones a ti por esperar”.

◉ “Que Dios te bendiga con un embarazo feliz y seguro con un bebé sano y alegre. Acepta nuestros deseos más sinceros en un momento tan increíble de tu vida”.

