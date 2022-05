Día de la Madre 2022: Frases para compartir a mamá

¡Feliz Día de las Madres! Como es costumbre, cada segundo domingo de mayo del año, se celebra el día de las madres, y este en un gran día -aunque todos son buenos- para expresarles nuestro amor y gratitud, en esta fecha tan especial, para ellas seria de mucho agrado recibir de parte de sus hijos unas bonitas palabras, que más que impresas con tu mano, sean escritas con el tinte del alma y de tu corazón.

A las maestras de vida, al amor más grande, más valiente y verdadero, cincuenta frases para compartirles en su día. Desde las más cortas, las más románticas, las más irónicas, o las más divertidas, ¡solo escoge la tuya!

Bonito, feliz Día de la madre. Ilustración, de Kelly Marcelle Malka pic.twitter.com/7yZ5ohpAbG — Cultura Inquieta (@culturainquieta) May 1, 2022

45 Frases para compartir mamá en este día

1. “Gracias, mamá, por tu amor, paciencia, comprensión y soportar mis malcriadeces todo el tiempo. Nunca olvides que te quiero mucho”.

2. “Para ti que siempre tuviste tus brazos abiertos y tu corazón lleno de amor hacia mí, te deseo toda la felicidad del mundo. Gracias y que pases un lindo día sabiendo que eres querida por todos”.

3. “Gracias, mamá, por levantarme cuando caí, por apoyarme cuando no podía seguir, por ser mi ejemplo y por darme todo lo que tenías”.

4. “Quien trata una mujer como una princesa, demuestra que fue educado por una reina. En el Día de las reinas: ¡Felicidades, mamá!”

5. “Mamá eres esa luz especial que siempre brilla, cuando los demás me han abandonado en la oscuridad.

Mil gracias a mi abuela, que me regaló el amor más grande y bello de mi vida… Mi mamá”.

6. “Madre, el lucero que más brilla en mi cielo eres tú, la flor más hermosa de mi jardín eres tú. Eres tú el gran amor de mi vida. Eres tú, mi felicidad”.

7. “Gracias, mamá por ser la número 1 del mundo y por darme la suerte y la dicha de que seas mi mamá.

Eres esa puerta siempre abierta para mí a toda hora. Gracias por tu cariño sin fin”.

8. “Nunca te agradecí lo suficiente por estar para mi sin dudarlo. Nunca te dije lo suficiente cuánto te quiero. Significas el mundo para mí, pero no te lo digo lo suficiente. No importa lo que ocurra, siempre te amaré mamá, no importa lo que discutamos, o cuanto te enojes conmigo, te amaré hasta el día en que muera”.

9. “Mi Mamá me ha hecho reír, me ha secado las lágrimas, me ha abrazado fuerte, me ha visto fallar, me ha regañado, me ha consentido, pero me mantiene fuerte. Mi Mamá es la promesa de Dios de que tendré una amiga para siempre ¡Gracias Mamá!”

10. “Gracias Mamá, por existir y por hacer que yo exista, por el amor, la dedicación, el sacrificio y gracias, por ser mi madre”.

11. “Siete letras, dos palabras, una perfección: “Mi Madre” ¡Felicidades, Mamá!”

12. “El porvenir de un hijo es siempre obra de su madre”.

13. “El amor de una madre por su hijo no conoce ley ni piedad, se atreve con todo y aplasta cuanto se le opone”.

14. “De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos”.

15. “No busques a una persona que te ame siempre, ya existe: esa persona es tu madre”.

16. “Para el mundo eres una madre, pero para tu familia eres el mundo, que lo sepas”.

17. “El hogar es donde está tu madre”.

18. “Mamá hay solo una, no la ames en pasado o en futuro. Ámala en presente”.

19. “Te debo tanto y me pides tan poco… que no sé cómo voy a poder devolverte ni la mitad del amor que me regalas a diario. Gracias, mamá ¡Por todo! ¡Muchas felicidades!”

20. “Dicen que el amor de una madre a un hijo no es comparable con nada. Yo lo puedo corroborar. No sabes lo afortunado que me siento por haber sido protagonista de todo tu cariño ¡Te quiero, mamá!”

21. “No te lo digo todo lo que debiera, pero eso no implica que no lo sienta. Aprovechando tu día, quería dejar por escrito lo mucho que te quiero y lo importante que eres en mi vida ¡Felicidades, mamá!”

22. “Madre, tu amor es verdaderamente ciego porque me empezaste a querer antes de ver cómo era

Se dice mamá, pero se pronuncia la mujer más valiosa del mundo ¡Feliz día, Mamá!”

23. “Eres el mejor ejemplo de bondad y entrega, eres dulzura, cariño, amor y sin temor a equivocarme puedo decir que eres la mejor madre del mundo”.

24. “Por tu maravilloso talento de ser mama ¡Feliz día, madre!”

25. “El amor de una madre es el combustible que hace que el ser humano logre lo imposible”.

26. “Eres lo mejor de mí ¡Te quiero mamá!”

27. “Mamá, la reina de los achuchones y las grandes soluciones”.

28. “Eres la puerta que siempre estará abierta, la taza de té y la calma tras la tormenta ¡Te adoro!”

29. “A veces siento que el mundo entero me ha abandonado, pero siempre hay una persona que sigue de pie confiando en mí y esa persona eres tú”.

30. “Podría decírtelo con una rima, o mejor con una flor, pero te lo diré de palabra: ¡mamá eres la mejor!”

31. “Mami, madre, mamu, mamuska, mamá… Te he llamado de mil maneras diferentes y has respondido a todas”.

32. “¿No crees que estás haciendo acopio de demasiadas personalidades? A lo mejor sí que hay que estar un poco loca para querer a un hijo como yo ¡Felicidades en tu día!”

32. “Cuando te planteaste ser madre nunca pensaste que te tocaría un hijo tan rarito como yo, ¿verdad? Podrías haberlo intuido: de tal palo, tal astilla (jejejeje). Es broma, mamá. Eres la mejor persona que conozco ¡Te quiero! ¡Felicidades!”.

33. “Te iba a felicitar por el Día de la Madre en Facebook, pero me he dado cuenta de que no tienes perfil. Mejor vuelvo a lo tradicional para desearte todo lo mejor del mundo ¡Muchas felicidades, mamá!”.

34. “Mamá, cuándo te pido una mano, tú me das ocho ¡Gracias!”

35. “Una madre preocupada investiga mejor que el FBI ¡Feliz día mamá!”

36. “Mi madre es esa persona que quiere que me abrigue hasta para ir a la playa”.

37. “De todo el sistema solar, eres la estrella que mejor sabe brillar”.

38. “Ninguna lotería me dará la fortuna de tenerte como mamá”.

39. “Mamá, lo confieso: ¡te quiero más que la pizza con queso!”

40. “Mamá, te quiero por todo lo que has hecho y sobretodo que me recuerdes beberme el zumo antes de que se le vayan las vitaminas”.

41. “Mami querida, ¿recuerdas cómo han sido estos años llenos de amor? Si la respuesta es sí, no hay de qué preocuparse, a pesar de los años, tu memoria sigue intacta. Feliz Día”.

42. “Me tocó luchar por ampliar mi horario de llegada a casa, me tocó hacer de niñera de mis hermanos y me tocó ver cómo mis juguetes favoritos pasaban a unas manos que no eran las mías. A pesar de ello, te quiero muchísimo, mamá. Gracias por estar en mi vida SIEMPRE ¡Felicidades!”.

43. “Siempre fui el más responsable de mis hermanos, y por eso quería ser el primero en felicitarte por el Día de la Madre. Bromas aparte, quería expresar por escrito tooooodo lo que te quiero ¡Muchas felicidades, mamá!”.

44. “No importa lo dura que es la vida, al menos no tienes hijos feos”.

45. “Quién necesita un despertador, teniendo una madre que si le pides que te levante a las 8:00, te despierta a las 7:00 diciendo que son las 9:00”.

