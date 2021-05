Día de la Madre 2021: Frases para mamá

El Día de la Madre, este 2021 lo celebraremos este domingo 9 de mayo. En este día especial rendiremos homenaje a esos seres llenos de amor, de dedicación, de incondicionalidad y de entrega, y que las hace ser los pilares más fuertes y cimentados en el que se sostienen las familias y la sociedad.

Este año lamentablemente muchos hogares celebraran sin contar con la compañía de la homenajeada, pues la situación del Covid-19, impide la movilidad y el acercamiento. Eso sin contar que para muchos hijos este día será de recordación y tristeza por la madre que partió a la eternidad.

POWER.Power to push forward or to ask for help and power to know when you just need a minute to yourself!🤪 As #MothersDay approaches I stand in awe of every Mom out there. Fellow Magenta Moms, shout out to you for balancing it all ! I know it's not always easy! Enjoy YOUR day!❤️ pic.twitter.com/u6YIR4BBfb

— Deeanne King (@DeeanneKing) May 8, 2021