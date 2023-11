Día de Acción de Gracias 2023: Versículos de la biblia para compartir

Qué bello es estar agradecido con la vida por el maravilloso despertar a un nuevo día, todos los días, sin importar los desafíos y dificultades que se presenten en el camino; de seguro si ponemos en una balanza la misma existencia, son más los aprendizajes, las experiencias, y el disfrute que aquellos momentos de infelicidad.

Este jueves 23 de noviembre de 2023 cuando se celebre el Día de Acción de Gracias, recuerda que la benevolencia y la misericordia de Dios y de su pueblo, nunca te dejaran solo. Siempre habrá una mano que se tienda para ayudarte, para darte un regalo, hacer contigo una obra, derramarte bendiciones, y todas estas obras son dignas de agradecerlas.

Para acción de Gracias, un dia importante, de bondad y de arraigo cultural, nada mejor que compartir a través de unos versículos bíblicos la cualidad del agradecimiento.

Para este celebración envía a tus familiares amigos y conocidos algunos versículos que hablan sobre el don de dar las Gracias.

A continuación cinco bellos pasajes bíblicos sobre Acción de Gracias:

Versículos de la biblia para compartir en el Día de Acción de Gracias

✤ Salmos 107:8-9: “Den gracias al SEÑOR por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él ha saciado al alma sedienta, y ha llenado de bienes al alma hambrienta”.

✤ Salmos 147:7-9: “Cantad al SEÑOR con acción de gracias; cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios, el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes. El da su alimento al ganado {y} a la cría de los cuervos cuando chillan”.

✤ 2 Corintios 4:15: “Esto es para su beneficio, para que la gracia que está llegando a más y más personas, puedan causar la acción de gracias a la gloria de Dios. Por lo tanto no perdemos el corazón. Aunque por fuera estamos desperdiciando, por el contrario, nos renovamos día a día. Porque nuestra luz y nuestros problemas momentáneos están logrando para nosotros una gloria eterna que los supera a todos. Así que fijemos nuestros ojos no en lo que ve, sino en lo que no ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno.”

✤ 2 Corintios 9:11: “Serás rico en todos los aspectos, para que puedas ser generoso en cada ocasión, y a través de nosotros tu generosidad resultará en una acción de gracias a Dios. Este servicio que realizas no solo satisface las necesidades del pueblo de Dios, sino que también se desborda en muchas expresiones de agradecimiento a Dios. Debido al servicio con el que se han probado, los hombres alabarán a Dios por la obediencia que acompaña su confesión del evangelio de Cristo, y por su generosidad al compartir con ellos y con todos los demás. Y en sus oraciones por ti, sus corazones te saldrán por la gracia que Dios te ha dado. ¡Gracias a Dios por su indescriptible regalo!”

✤ Salmos 100:4-5 (NVI): “Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno; su fidelidad permanece para siempre”.

LEER MÁS: Día de Acción de Gracias 2023: Frases e imágenes para compartir