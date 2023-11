Día de Acción de Gracias 2023: Oraciones para este día

Este jueves 23 de noviembre de 2023 es la tradicional fiesta de Thanksgiving o de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes dentro del calendario estadounidense por ser un día para valorar todas las cosas buenas de Dios y de la vida hacia cada uno de nosotros, y por las cuáles debemos tener un gesto de gratitud.

Dar gracias, enriquece la vida y llena el alma de quien las ofrece y de quien las recibe, entonces que mejor que en esta fecha tan emotiva demos gracias evocando una bella oración a la hora de la cena familiar.

A continuación te presentamos cinco bellas oraciones para dar gracias a Dios y a la vida por las bendiciones de este 2023:

1. Una oración de Acción de Gracias

Dios de todas bendiciones, fuente de toda vida, dador de toda gracia;

Te damos gracias por el don de la vida: por el aliento que sostiene la vida, por el alimento de esta tierra que nutre la vida, por el amor vivificante de la familia y amistades.

Te damos gracias por el misterio de la creación: por la belleza de la Tierra que el ojo puede ver, por el universo en desarrollo que nos llama más allá de nuestras imaginaciones.

Te damos gracias por nuestras comunidades a las que pertenecemos: por familias, por amistades, por vecinos y por compañeros de trabajo. Te damos gracias por los desconocidos quienes nos dan la bienvenida en sus vidas y a quienes invitamos a ser parte de la nuestra.

Te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas de todas edades, todas razas, todas naciones y de todas creencias. Te damos gracias por la multitud de maneras en que nos llamas a administrar los regalos de creación y a servir a otros en tú nombre.

Te damos gracias por este día, por la compañía que compartimos y la bondad generosa del pan que compartimos.

Dios de toda bondad, oramos en agradecimiento por tú presencia entre nosotras mientras nos reunimos, y por tú promesa de estar con nosotras ahora y siempre. Amén.

2. Padre celestial…

Padre Celestial, Creador de todo y fuente de toda bondad y amor, por favor míranos con bondad y recibe nuestra sincera gratitud en este momento de acción de gracias.

Gracias por todas las gracias y bendiciones. Tú nos has otorgado, espiritual y temporal: nuestra fe y herencia religiosa. Nuestra comida y refugio, nuestra salud, el amor que nos tenemos unos a otros, nuestra familia y amigos.

Querido Padre, en Tu infinita generosidad, concédenos gracias y bendiciones continuas durante el próximo año. Esto te lo pedimos en el Nombre de Jesús, Tu Hijo y nuestro Hermano. Amén.

3. Mi Señor y mi Dios

Mi Señor y mi Dios, mil gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por hablarme y mostrarme cuán grande es tu amor por mí. Gracias porque trajiste esperanza a mi vida. Hoy vivo con ilusión y con la seguridad de que estás siempre a mi lado.

Te doy gracias por todo lo que tengo, porque siempre provees a mis necesidades. Gracias porque me ayudas en los momentos de dificultad y me sostienes con tus brazos fuertes. Gracias a ti, no tengo nada que temer. En ti está puesta toda mi confianza por siempre.

Gracias te doy, Señor, por cada nuevo día que me permites vivir. Gracias por la bendición de poder ver y disfrutar tu obra maravillosa a mi alrededor. Gracias porque puedo escuchar la voz de mis seres amados y compartir momentos bonitos con ellos. Gracias por la salud que me das, porque aún en medio de las dificultades tú estás conmigo y me ayudas.

No hay nadie como tú, mi Dios. Eres el Padre paciente y amoroso que me acompaña y me ayuda a ser una mejor persona. Tú me muestras cuál es el mejor camino por seguir y contigo siento paz y tranquilidad. Gracias porque contigo tengo vida abundante y la seguridad de la vida eterna. Gracias te doy, Señor, por todo esto y por mucho más, ya que cada día recibo nuevas bendiciones de tu parte. En el nombre de Jesús, amén.

4. Por su cuidado y su amor

Gracias te doy, Padre amado, por tu gran bondad y por tu amor. Mi corazón se llena de gratitud cada vez que pienso en ti y en tu cuidado para conmigo y para con todos los que amo. Gracias porque me acompañas cada día, cada noche y en medio de todas las situaciones que enfrento día tras día.

Gracias por todas las formas en las que me muestras tu amor y tu cuidado. Gracias por las personas que forman parte de mi vida, mi familia, mis amigos, mis vecinos, los hermanos de la iglesia. Gracias por el ánimo que ellos me dan y porque yo también puedo ser de bendición y de apoyo para ellos en todo momento. Gracias porque contigo mi vida tiene propósito.

Quiero aprovecharla al máximo y vivir siempre dentro de tu voluntad. Te agradezco también por la naturaleza que me rodea. Gracias por las bellas montañas, el aire fresco que puedo respirar, el cantar de los pájaros, el cielo azul… Ver tus obras maravillosas, me renueva las fuerzas y me llena de paz. Gracias por ser un Dios tan creativo y por permitirme disfrutar de todo lo que has creado. Te amo y te alabo, mi Señor y mi Dios. Estoy feliz de ser tuyo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén.

5. Reunidos alrededor de esta mesa

Reunidos alrededor de esta mesa de Acción de Gracias, queremos darte gracias, Dios misericordioso, por los alimentos que hemos recibido, por la familia y amigos con los que los hemos compartido.

Te pedimos que tu infinito Amor nos mantenga unidos a ti y a nuestros seres queridos. Amén

