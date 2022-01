Deborah Gillespie: Cinco datos que debes saber sobre la esposa de Meat Loaf

Deborah Gillespie fue la segunda y actual esposa del cantante Meat Loaf, y estuvo a su lado cuando falleció de COVID-19.

La familia de Meat Loaf confirmó su fallecimiento en una publicación de Facebook en su perfil oficial el 21 enero de 2022. TMZ reportó que falleció de COVID-19. Había cancelado una cena de negocios más temprano en la semana porque se sentía mal. La leyenda del disco Bat out of Hell tenía 74 años.

El nombre verdadero de Meat Loaf era Marvin Lee Aday. Antes de Gillespie estuvo casado con Leslie Aday, con quien tuvo dos hijas.

Esto es lo que deben saber acerca de la actual y ex esposa de Meat Loaf.

Meat Loaf falleció rodeado de su esposa Deborah y de sus hijas

https://www.facebook.com/MeatLoaf/posts/483327946483936

La publicación de Facebook reveló que Gillespie estaba acompañando a Meat Loaf cuando falleció.

“Estamos devastados por tener anunciar que el incomparable Meat Loaf ha fallecido esta noche rodeado de su esposa, Deborah, sus hijas Pearl y Amanda, y de sus amigos más íntimos”, decía la publicación.

Continúa:

Su fabulosa carrera abarcó seis décadas y lo vio vender más de cien millones de discos en todo el mundo y actuar en más de 65 películas, incluyendo El Club de la Pelea, Focus, The Rocky Horror Picture Show y El Mundo según Wayne. Su disco Bat out of Hell sigue siendo uno de los diez discos más vendidos de la historia. Sabemos lo mucho que significa para tantos de ustedes y realmente agradecemos el apoyo y cariño mientras lidiamos con el dolor de perder a un artista tan inspirador y a una hermosa persona. Les agradecemos por entender nuestra necesidad de privacidad en este momento. Desde su corazón hasta sus almas… ¡nunca dejen de rockear!

2. Gillespie se casó con Meat Loaf en 2007

Según su perfil de IMDB, Gillespie fue la segunda esposa de Meat Loaf, pero fue un matrimonio a largo plazo que comenzó en 2007 y duró hasta su muerte en 2022.

“Deborah Gillespie es conocida por su trabajo en Meat Loaf: Live with the Melbourne Symphony Orchestra (2004) y Meat Loaf: In Search of Paradise (2007)”, según su perfil en IMDB.

También dice que es la madrastra de sus hijos, Amanda y Pearl Aday.

3. Meat Loaf tuvo dos hijas con su primera esposa, Leslie Aday

Según el perfil de IMDB de Amanda Aday, “Amanda Lee Aday (nacida el 21 de enero de 1981) es una actriz estadounidense. Nacida en Nueva York, Aday es mejor conocida por su papel recurrente de Dora Mae Dreifuss en la primera temporada de la serie Carnival, de HBO.

La biografía continua: “Aday es la hija del actor y músico Meat Loaf y de Leslie Aday y hermana de la cantante Pearl Aday. Estudió en Stagemoor Manor, un campamento de teatro y danza en las montañas de Catskill, en el estado de Nueva York, entre 1990 y 1996. Luego se graduó de la prestigiosa Academia de Arte Idyllwild, en California”.

Su otra hija, Pearl Aday, también tiene un perfil de IMDB. Dice: “Pearl Aday nació el 15 de abril de 1975 en Woodstock, Nueva York, Estados Unidos, bajo el nombre de Pearl Maria Edmonds. Es conocida por su trabajo en Motor Sister: Beg Borrow Steal (2015), Motor Sister: A Hole (2015) y Motor Sister: Fork in the Road (2015).”

4. La esposa de Meat Loaf es de Canadá

Según el The Sun, la esposa de Meatloaf es oriunda de Canadá. “Dividen su tiempo” entre Los Angeles y Texas, en donde nació Meat Loaf, según reporta el sitio web.

5. Meat Loaf le compró un salmon a su primera esposa

https://twitter.com/GroovyHistory/status/983374263733424128?s=20

El músico Todd Rundgren describió la propuesta de matrimonio de Meat Loaf a su primera esposa en un artículo de Billboard de 2017.

Bueno, una de las cosas que recuerdo con más cariño no tiene que ver con el disco. Fue la propuesta de casamiento de Meat Loaf a su esposa. Estábamos en Bearsville, y había una secretaria en Bearsville Records, Leslie, y Meat Loaf se enamoró de ella. Era una mujer bonita, y él se enamoró de ella. Y recuerdo cuando hizo dio su primer gran paso con ella. Estábamos en el Bear Cafe y él tenia un paquete que había traído desde Nueva York y se lo dio a ella. Era un salmón gigante. Y pareció como que un oso le propuso matrimonio a su pareja. En vez de darle un anillo, le dio un salmón.

Se casaron en la casa de Rundgren. Lo recordó como “una escena graciosa en la que el cura era tan viejo que no podía darse cuenta quien era quien. Así que miró a Leslie y le dijo: ¿´Marvin, aceptas a Leslie como tu legítima esposa´? El tipo al lado de él tuvo que susurrarle todo al oído. Fue muy divertido.”

