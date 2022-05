David Eason: posó en ropa interior en su Instagram

David Eason posó en ropa interior luciendo trenzas en Instagram.

Él subtituló la imagen de las redes sociales: “¡Realmente aprecio todo el amor que me han estado dando! ❤❤❤ ¡Mis DM están explotando y todos están siendo muy amables! ¡Todos ustedes realmente me han dado el mayor impulso de confianza! Si quieres chatear conmigo en privado o ver el resto de fotos, ¡simplemente haz clic en el enlace en mi biografía!”

Si bien los usuarios de Instagram publicaron comentarios de apoyo sobre Eason, los usuarios de Reddit tenían sentimientos diferentes sobre la publicación. Un usuario comentó con respecto a la esposa de Eason, Jenelle Evans: “¿Cómo no está avergonzada con este hombre?!?!”

Otro escribió: “Ew, David. ¡Es asqueroso!” Y un tercero agregó: “No hay dinero que pueda pagar toda la terapia que necesitaré después de ver esto”.

David Eason se unió recientemente a Only Fans

En su publicación de Instagram, Eason habló de Only Fans: se unió a la plataforma el 11 de mayo de 2022.

La ex estrella de telerrealidad anunció la noticia en su página de Instagram el 10 de mayo de 2022. Publicó una foto sentado en una silla de jardín con calzoncillos ajustados. Él subtituló la foto: “¡Sí, ambos lo hicimos! ¡Enlace en la biografía!”

El perfil de Eason en Only Fans dice: “Soy un Katdaddy atractivo”, y cobra $10 al mes por la suscripción a su página.

Según Complex, Only Fans pasó a tener mucho éxito en el verano de 2020 cuando más trabajadoras sexuales comenzaron a usar la plataforma durante el confinamiento. El medio informó: “Desde entonces, la plataforma basada en suscripción se ha convertido en un mundo propio, donde artistas, animadores, trabajadores sexuales y otros pueden monetizar su influencia”.

Jenelle Evans y David Eason sacan partido de Only Fans

Eason y su esposa, Evans, no han compartido su motivación para unirse a Only Fans.

Sin embargo, a principios de mayo de 2022, Evans anunció que varios acuerdos con su marca habían fracasado debido a una “campaña de odio” en su contra.

Comenzó un video de YouTube anterior con gafas de sol y le dijo a la cámara: “No quiero que nadie vea mis lágrimas porque todo lo que hacen es hacer memes al respecto”.

Ella continuó: “Simplemente me afecta porque estoy tratando de seguir adelante y estoy tratando de concentrarme en lo positivo de la vida y no enfocarme en lo negativo, pero es muy difícil… Hay un grupo de haters que simplemente tienen una campaña de odio en mi contra y literalmente comentan todas estas publicaciones”.

Evans compartió que un contrato de marca de seis meses quedó en nada después de que intervinieran los “haters”. “No he hecho nada para merecer esto”.

Hasta la fecha, el video ha acumulado más de 32,000 visitas.

En la sección de comentarios del video de YouTube, los fanáticos apoyaron mucho a la ex estrella de telerrealidad. Una persona escribió: “MTV te ensució, los fans/haters te ensuciaron y te mereces la felicidad. Reddit necesita eliminar el subreddit que está detrás de ti porque no está bien que aún exista. Fui, lo miré y me horroricé”.

Otro secundó esa idea y escribió: “Jenelle, siento mucho que te esté pasando esto. Los que te odian están equivocados. No has hecho nada malo para que te ataquen así”.