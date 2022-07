David Bisbal enciende el verano con “TÚ ME DELATAS” [+ESCÚCHALO AQUÍ]

Con unas palmas y una mirada seductora, David Bisbal nos invita a disfrutar de su nueva canción: fresca, colorida y tentadora. El ritmo ideal para encender el verano de la única forma que el talentoso español, nativo de Almería, sabe hacerlo, ¡cantando!

Y es que más de 20 años de carrera lo confirman, cada sencillo, cada video, cada presentación en vivo del talentoso “chico de los rizos”, lo han convertido en un favorito de la audiencia y la crítica por igual, y estamos confiados que este nuevo tema que lleva por nombre “TÚ ME DELATAS” no será la excepción.

Y es que el tema ha causado tanto revuelo que el propio “Bisbal”, como es apodado afectuosamente por sus millones de fanáticos, publicó este mensaje en redes sociales: “Muchísimas gracias a todos por vuestras felicitaciones, me alegro mucho que os haya gustado Tu me delatas.

Hacía tiempo que quería tener un tema con este sonido, un pop funk latino.

Son de esos temas que te gusta mucho escucharlo, pero que también te mueres de ganas por tocarlo en vivo.

He disfrutado muchísimo con la composición con todos mis compañeros y sobre todo viendo como crecía el tema en la producción. He gozado mucho en la grabación de los instrumentos, algo que hoy en día parece un lujo cuando realidad debería ser así siempre.

El acompañamiento del bajo virtuoso y el solo del saxo son dos de los elementos que más disfruto a la hora de escuchar el tema.

Y por último destacar que es una historia que he vivido, forma parte de mi corazón y me da muchísima alegría haberle dado vida en forma de canción.”

“Tú Me Delatas” es una declaración de intenciones cargada de amor y pasión irresistible. Con un sonido pop y un sinfín de matices agudos que se diluyen en los giros vocales magistrales de David Bisbal, nos vamos de viaje, sin maletas y sin pasajes, por una de las mayores fuentes de inspiración del artista almeriense: el amor.

En palabras de David: “Tú Me Delatas’ es una canción pop-funk latino con la que tenía muchas ganas de volver a ese sonido”.

La frescura y la alegría que desprende esta canción son el resultado de un despliegue de energía que atraviesa la pantalla. El cantante almeriense que es parte del jurado de La Voz Kids España y La Voz México, nos muestra su lado más juvenil y seductor, en esta canción que difunde la alegría y la emoción que viene con el verano.

La armonía y la energía que se consigue en esta canción también se evidencian en un videoclip grabado en México, dirigido por Antonio Roma y con la producción de La Catrina Films. Perdido en un palacio de El Ajusco de México, David Bisbal nos descubre la musa que inspira sus versos, el amor inesperado que agita todos sus sentidos. Envueltos en una estética propia de un cuento de príncipes y princesas, dónde los colores llamativos y veraniegos que adornan la escena simbolizan con mucha poesía el lado más natural e involuntario del amor.

Una carrera repleta de éxitos

Suponemos que el cuarto para guardar premios de David Bisbal, debe ser uno particularmente grande. El artista acumula más de 80 galardones nacionales e internacionales entre los que se encuentran 3 Grammy Latino, 3 Premios Billboard Latinos, 3 World Music Award y 2 Premios Ondas. Con más de 20 años de carrera en los que ha conseguido 11 Discos de Diamante y más de 5 millones de tickets vendidos de sus más de 1000 conciertos en todo el mundo en escenarios tan importantes como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el Olympia de Paris. Suma más de 3,5 billones de streamings de todas sus canciones y más de 1.2 billones de vistas de sus videos. David Bisbal es capaz de hacer felices a todos sus fans desde el escenario por su forma positiva y optimista de entender la música y la vida…. Además, es uno de los artistas españoles con más fans y seguidores en sus redes sociales, en las que alcanza los 25 millones.