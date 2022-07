Murió el cantante Darío Gómez: ¿Cómo murió el Rey del Despecho?

El mundo de la música popular está de luto. El cantante Darío Gómez, más conocido como el Rey del Despecho y una de las figuras musicales más representativas de los temas de cantina, murió la noche de este martes 26 de julio.

Así lo reportó el periódico El Tiempo, donde se aseguró que el intérprete colombiano murió en la ciudad de Medellín, a la edad de 71 años.

El citado medio manifestó que el intérprete de temas como “Entre comillas” y “Nadie es eterno en el mundo”, murió en la clínica Las Américas de la ciudad antioqueña.

De acuerdo al reporte de El Tiempo, Darío Gómez, ingresó al centro asistenciasl “en estado de inconciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar”.

En un comunicado emitido por la Clínica Las Américas se agregó que el artista falleció a las 7:31 de la noche.

“El paciente ingresó sin signos vitales y fue llevado a la sala de reanimación en donde se le realizaorn maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que diera resultados”, agregó un parte médico.

Hasta el momento no se han suministrado más detalles sobre la muerte del cantante.

Darío de Jesús Gómez Zapata, nombre de pila del cantante, nació en San Jerónimo, Antioquia el 6 de febrero de 1951 y desde muy niño mostró su gusto por el canto, lo que lo llevó a ser una de las joyas musicales más grandes de su país.

El cantante, quien tenía su propio sello discográfico y quien llenaba coliseos con sus conciertos, comenzó a abrirse paso en el mundo de la fama con un grupo llamado Los Legendarios.