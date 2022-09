Danny Ocean envuelto en batalla legal: ¿Por qué están demandando al cantante?

El cantante Daniel Morales, conocido artísticamente como Danny Ocean, conocido por sus éxitos musicales “Me Rehuso” o “Fuera del Mercado”, enfrenta reclamos legales de su ex socio comercial, Juan Pablo Galavis, quien en su momento fuera protagonista del reality show “The Bachelor”, en Estados Unidos.

Galavis ha respondido, presentando una contrademanda en el estado de Florida, alegando que Morales le dio la espalda a pesar de que Galavis ayudó al entonces desconocido Morales a ascender de la oscuridad de YouTube a una estrella internacional.

De acuerdo al comunicado de prensa oficial que reseña la demanda, dicho recurso legal contra el cantante fue presentado en un tribunal del sur de la Florida por James G. Sammataro, abogado de Galavis y litigante en la industria de la música latina, quien anteriormente representó a Luis Fonsi, Pitbull y Karol G, así como a Paulo Londra en su batalla contenciosa con Big Ligas.

La demanda de Galavis alega que catapultó la carrera de Morales al ayudar a cambiar la marca de Morales como Daniel O.C.T (a “Danny Ocean”); relanzamiento de “Me Rehusó”; y obtener acuerdos discográficos y acuerdos editoriales de Morales por cifras millonarias. La demanda establece, según la reseña compartida a los medios, lo siguiente: “Después de cambiar la marca de Morales con éxito, y con el éxito creciente de “Me Rehúso” – que, ahora, tiene 1.700 millones de visitas en YouTube y recientemente fue reconocida por Billboard como una de las 100 mejores canciones de Reggaeton de todos los tiempos. – Galavis aprovechó sus contactos profesionales, lo que provocó interés de parte de varios sellos discográficos importantes, editoras de música y posibles patrocinios de marcas. Galavis busco importantes oportunidades a Morales, presentándolo como la próxima gran estrella de las principales compañías discográficas y editoriales musicales”.

Danny Ocean – Me Rehúso (Official Music Video) Official Video "Me Rehúso" by Danny Ocean Available now on all digital platforms: DannyOcean.lnk.to/MeRehusoID Connect with Danny Ocean: twitter.com/Dannocean facebook.com/dannoceanmusic instagram.com/dannocean Directed by: DJay Brawner © 2017 WMG 2017-08-24T18:00:19Z

En la demanda se alega además, que a pesar del éxito de Morales, “inmediatamente mordió la mano que lo alimentaba”, negándose a pagarle a Galavis. La demanda busca cobrar millones de dólares que debe Morales a Galavis.

Al momento queda por conocer la respuesta del artista que actualmente forma parte de la disquera Warner Music, y continúa cosechando éxitos musicales con gran tracción en todas las plataformas digitales, que lo posicionan como un referente en el género urbano en español. Al tener una actualización de esta demanda, en AhoraMismo.com compartiremos más información.