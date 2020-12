Danna Paola enciende polémica con declaraciones sobre su país. ¿Qué dijo?

La talentosa actriz y cantante mexicana Danna Paola no para de cosechar éxitos, y polémica, con cada paso que da a nivel profesional, e incluso en su vida personal, en donde la intérprete destaca pues siempre se caracteriza por comunicar sus sentimientos sin ningún filtro, lo que a veces genera todo tipo de comentarios sobre la recordada “Lucrecia” de la serie de Netflix ÉLITE.

Sincera y sin pelos en la lengua, Danna hizo una confesión sobre su país, México, en el podcast de su casa disquera Universal Music, llamado On the Go y presentado por Eliane Gallero, aquí aseguró lo difícil que fue regresar, después de pasar un tiempo viviendo en España atendiendo diferentes compromisos profesionales.

“Volver a México fue una de las cosas que más me shokeó emocionalmente. Yo no quería regresar, estaba viviendo en España, tener que volver y de repente cae la pandemia, cancelar la gira, fue de sí o sí tienes que aprender a vivir contigo misma y estar en tu casa, ver cómo funciona ser una persona completamente normal y decir ‘¿Ahora qué hago?’” aseguró Danna Paola.

Así mismo, la chica reveló que todo este proceso de confinamiento la llevó a hacer frente y drenar diferentes situaciones con las que descubrió no estar a gusto, “He liberado de mi vida cosas tóxicas de las que uno no se da cuenta. Ha sido muy sanador”, dijo, e incluso abogó por la importancia del respeto y el amor propio como herramientas para levantarte ante las adversidades, teniendo siempre la sinceridad como bandera.

Su lucha contra la ansiedad

Danna Paola habla de como su batalla contra la ansiedad, mal que le aqueja desde “hace muchos años”, regresó con fuerza este año. “Es algo que sufro desde hace algún tiempo… trato de llevar esas cosas a darle su tiempo, su momento y decir ‘Está bien estar mal’”.

Sobre la ansiedad, la intérprete de “No bailes sola” indicó que no necesariamente está ligada a relaciones de pareja, sino que más bien es una especie de efecto dominó que se ramifica a tu vida en general: “No sólo tiene que ver con una pareja, hasta puedes tener relaciones tóxicas contigo mismo y eso es algo que habla del amor propio y lo aprendí muchísimo este año. El love yourself, darte la oportunidad de analizarte y amarte como eres porque al final esto es un vínculo y lo que importa es lo que está adentro”.