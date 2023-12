La atleta Daniela López acusa de violencia a su expareja [IMÁGENES FUERTES]

Durante los últimos días una dura noticia conmocionó a los seguidores de la luchadora profesional, la atleta Daniela López Mejía, quien por medio de su cuenta oficial de Instagram, denunció, con fotografías y videos bastante fuertes, que fue víctima de violencia intrafamiliar.

De inmediato la denuncia de la deportista y exseleccionada nacional de lucha se hizo viral y su voz hizo eco en todos los medios de comunicación en México y el exterior, quienes compartieron la noticia, sobre el maltrato físico que sufrió Daniela López, por parte de su ex pareja sentimental y padre de su hija, quien es peleador profesional de artes marciales mixtas, y a quien, de acuerdo con el testimonio de la mujer, no le importó que su hija presenciara todo lo ocurrido.

Por medio de un video, Daniela dio detalles de lo ocurrido, y dijo que sentía mucho miedo tras verse vulnerable.

“Estaba muy asustada, no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Temía por mi seguridad y la de mi hija. Estoy bien, estoy a salvo. Me hicieron mi tomografía, sí tengo fractura de nariz y ya denuncié. Muchas gracias por su apoyo, por su fuerza, cada vez me siento más fuerte”, dijo la mujer, quien además compartió imágenes de la denuncia por violencia familiar en la Subprocuraduría de Justicia Alternativa Unidad de Atención Temprana Cabo San Lucas, fechada del 27 de noviembre del presente año.

“Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mi, pero me paso es real. Lo que me hizo es inhumano, no le importo que mi hija estuviera ahí! (En la habitación de enfrente). Me dejo tirada y lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía. Es peleador profesional de MMA Dueño de conscienciamuaythaiboxeoymma @mexico_combat_league”, denunció la mujer, acompañada de varias fotografías en donde se ve su rostro con varios hematomas y sangre.

¿Quién es el agresor de luchadora Daniela López Mejía?

#LoSéTodo La luchadora Daniela López denunció públicamente la golpiza de la que fue víctima; su esposo le provocó fracturas y dolorosas heridas. 👇 https://t.co/yo1bn64GZa — Canal 1 (@Canal1Colombia) November 30, 2023

De acuerdo con el medio El Imparcial, el hombre identificado como Luis “N”, es un peleador profesional de artes marciales mixtas – MMA, y dueño del gimnasio Consciencia Muay Thai Boxeo y MMA, además de formar parte de la México Combate League.

De igual manera, López compartió un mensaje del hombre, quien le pidió disculpas por haberla agredido de tal manera.

“Perdon por golpearte, perdon por lastimarte”, fue el mensaje enviado por el hombre, a quien Daniela le respondió con una imagen de su rostro y un mensaje que decía: “Que te perdone Dios”, según muestra la imagen compartida en su cuenta de Instagram.

Ante esta denuncia, ella ha recibido cantidad de mensajes de apoyo, entre los cuales se leen:

“Cuentas con la comunidad de artes marciales en lo que te podamos ayudar”, se lee en un comentario.

Otra persona escribió: “Dani, no estás sola. Espero que tu hija y tú estén seguras! Te mando un abrazo, lo que necesites aquí estamos.”

“No estás sola #justiciaparadaniela ere una valiente #niunamas”, dijo una tercera persona.

LEER MÁS: Hanukkah 2023: ¿Cuándo empieza?