Daddy Yankee: PRE-VENTA de boletos para su último concierto en Puerto Rico

Daddy Yankee llegará a su meta este 2023. “Puerto Rico, ahora sí estamos preparados para hacer la despedida de mi trayectoria musical como se merece”, dijo Raymond Ayala, nombre de pila de DY, en sus redes. “Esto será mi mayor logro, estar con mi pueblo y con todos los que visitarán mi bella Isla para mi retiro”.

El reggaetonero de 46 años realizará su último concierto en su tierra natal. Así es, qué mejor que despedirse de la música, exactamente donde empezó su carrera hace 32 años atrás.

El mismo Daddy Yankee anunció este lunes que este miércoles 19 de abril a las 10 a.m., hora del Este, comienza la PRE VENTA de los boletos de su último concierto.

El interprete publicó el siguiente mensaje en sus redes: “La carrera comienza desde que empiezas a respirar. En el crecimiento vas mirando qué ruta coger. El camino fácil pero corto, o el de los obstáculos pero con recompensa. Ese fue el camino que tomé en mi vida para convertirme en un artista que representó su isla con un sonido que salió del barrio. Hoy, luego de tres décadas, me siento complacido por todo lo que ustedes me apoyaron, y poder gritar juntos que Daddy Yankee no es un cantante. Daddy Yankee es un movimiento; movimiento que se escucha a través del mundo y que hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo, he llagado a la meta”.

Muchos de sus compañeros reaccionaron a su anuncio, entre ellos Wisin, Alex Sensation, Baby Rasta, DJ Playero y Yandel, entre otros.

Más información sobre los boletos en PRE VENTA

La pre-venta comenzará el miércoles, 19 de abril a las 10 am y culminará el jueves 20 de abril a las 9:59 am.

La pre-venta será solo para los clientes que adquirieron boletos para las funciones del Estadio Hiram Bithorn.

Ticketera enviará un enlace de acceso único al email, sólo a los clientes que obtuvieron un boleto para el evento del Estadio Hiram Bithorn, recibirá automáticamente su acceso a la pre-venta. No debe registrarse en ninguna página para recibirlo.

Este acceso único le dará un descuento automático de $7.00 al precio original del boleto. Este descuento será aplicado por boleto.

Solo recibirá acceso a comprar boletos la misma cantidad de boletos que originalmente compró para las funciones del Estadio Hiram Bithorn. Para más información.

Daddy Yankee había pospuesto sus tres conciertos de despedida de su gira en Puerto Rico en 2022

En noviembre de 2022, Daddy Yankee anunció que había pospuesto sus tres conciertos en Puerto Rico que estaban previstos para el 6, 7 y 8 de enero de 2023 en el estadio Hiram Bithorn. “El show que se está trabajando para la isla será único y exclusivo. Debido a contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción, no nos queda otra opción que mover de fecha tan importante evento el cual está vendido en su totalidad”, anunció la productora Mr Soldout Inc.