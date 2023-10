¿Daddy Yankee y su esposa Mireddys González están juntos o separados?

Daddy Yankee y su esposa Mireddys González se dejaron de seguir en las redes sociales. Algo que intensifica los rumores que la pareja pudo haber terminado. Si es así, eso quiere decir que el matrimonio solido de 29 años habría llegado a su fin.

Todo empezó cuando Mireddys publicó varios mensajes en sus historias de Instagram que llamaron mucho la atención. Pues ella usualmente publica mensajes inspiradores que celebren el amor propio, las virtudes humanas y la fe en Dios. Pero en esta ocasión fueron diferentes.

Mireddys publicó en sus historias de Instagram los siguientes mensajes:

“En mi currículum voy a poner: experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas“, fue uno de ellos.

“No se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas“, expresaba otro.

“Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos“, decía un tercer y último mensaje.

¿Significa esto que Daddy Yankee le fue infiel a Mireddys? ¿Alguien más la traicionó?

Hace unas semanas, Mireddys compartió una selfie, con este mensaje: “Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones: Dejar que te marque. Dejar que te destruya. Dejar que te fortalezca“.

Después la revista People en Español descubrió que Daddy Yankee y Mireddys se habían dejado de seguir en sus redes. Por lo que sus seguidores no han dudado en preguntar directamente a Mireddys si terminó su matrimonio. “Me niego a creer que DY y tú ya no están, son rumores falsos”, es uno de muchos mensajes que han llenado la página de la esposa del reggaetonero.

Hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado a desmentido si están juntos o separados. Pero sigue cogiendo fuerzas el rumor que ya no están juntos. Ahora que una de las hijas de la pareja – Jessaelys Ayala- publicó un mensaje que llamó la atención.

El mensaje de Jessaelys dice: “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”.

Historia de amor de Daddy Yankee y Mireddys

Daddy Yankee y Mireddys se enamoraron a los 17 años en su natal Puerto Rico. Ella quería ser una gran deportista y él estaba empezando su carrera en la música e incluso soñaba con convertirse en un beisbolista profesional, pero el repentino embarazo de Mireddys y el terrible accidente del cantante donde casi pierde una pierna por una balacera hicieron que sus planes cambien.

La pareja se casó a los 17 años y se convirtieron en padres. Ellos tienen tres hijos: Yamilette Ayala González, Jesaaelys Ayala González y Jeremy Ayala González.