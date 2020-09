Dachshund Bobblehead es Google Doodle: 5 Datos Interesantes que debes conocer

Google honra la historia del muñeco cabezón del perro salchicha que mueve la cabeza con un Google Doodle en la página principal del motor de búsqueda del miércoles, 30 de septiembre de 2020.

De acuerdo con una publicación sobre este Google Doodle en el blog de la compañía, el accesorio debutó en Alemania como un accesorio para automóviles en la década de 1970. Mientras que el perro en sí fue mencionado por primera vez en el libro de Johanna Freidrich von Flemming, “The Complete German Hunter”. Los perros fueron originalmente criados para ayudar en la caza de los tejones.

Acá lo que debes saber:

1. El muñeco del perro salchicha que mueve la cabeza es conocido en Alemania como ‘Wackeldackel’

En Alemania, el muñeco cabezón del perro salchicha que mueve la cabeza es conocido como “Wackeldackel” que podría traducirse como “perro salchicha bamboleante”. El blog de Google continúa mencionando: “Estos perros agradables pronto se podrían encontrar encaramados en el tablero trasero de los coches tradicionales alemanes, asintiendo la cabeza en cada giro y bache en la carretera.”

El ingeniero de Google detrás del Doodle, David Lu, dijo que estaba intrigado por este muñeco de cabeza movible porque “el Wackeldackel no es sólo una celebración de una raza icónica de perros alemanes, sino que también es un ejemplo de la manufactura alemana.”

Lu también mencionó que su inspiración para el Doodle fue “totalmente la cultura alemana”.

2. El Museo Oficial del Perro Salchicha, que venden muñecos cabezones fue inagurado en Alemania en 2018

El Museo Nacional del Perro Salchicha que abrió sus puertas en 2018 en la ciudad de Passau, a unas 120 millas al Este de Múnich en la región Baviera de Alemania, menciona en su sitio web que “ningún otro perro parece ser tan famoso en todo el mundo como el perro salchicha”.

Reuters informó en 2018 que el museo también vende “pan con forma de perro”. Uno de los fundadores del museo, Josef Küblbeck, mencionó a Reuters: “Queriamos darle a este perro un hogar donde la gente pueda venir y compartir su alegría. Su popularidad está aumentando porque el perro salchicha con su aspecto ha conquistado los corazones de muchas personas.”

Diane Daniel de “The Washington Post”, mencionó en su reseña del museo que compró un muñeco del perro salchicha rosa en la tienda de regalos del museo.

3. El Día Nacional del Muñeco Cabezón se celebra el 7 de enero en los Estados Unidos

De acuerdo con NationalToday.com, el Día Nacional del Muñeco Cabezón se celebra el 7 de enero. El día se celebró por primera vez en 2015. La página continua mencionando que los muñecos cabezones se registraron por primera vez al sudeste de Asia en el siglo XVII. Los muñecos cabezones típicos de esa época se inspiraron en Buda. Durante la década de 1760 empezaron a ser exportados a Europa.

El Museo y Salón de la Fama Nacional de los Muñecos Cabezones abrió sus puertas en Milwaukee, Wisconsin, en febrero de 2019. Según el sitio web del museo, es el único museo de muñecos cabezones en el mundo. El museo incluye muñecos cabezones de tres pies de altura de las estrellas de la NBA, Lebron James y Giannis Antetokounmpo.

4. El término ‘Wackeldackel’ también es utilizado en Alemania para describir a una persona que suele estar de acuerdo con su supervisor

La cadena de gasolineras alemanas Aral presentó el muñeco cabezón del perro salchicha en una de sus campañas publicitarias en la década de 1990, lo que llevó a que se vendieran 500 mil piezas del accesorio en menos de un año, informó Deutsche Welle.

El mismo reportaje añadió que la palabra ‘Wackeldackel’ es usada comúnmente en Alemania para describir a una persona que regularme está de acuerdo con su superior y que “asiente obedientemente a todo lo que dice su jefe”.

5. La mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 era un perro salchicha llamado “Waldi”.

La mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 fue un perro salchicha llamado “Waldi”. Un artículo de la revista TIME en el año 2010 basado en la historia de la mascota olímpica detalla que Waldi fue la primera mascota diseñada oficialmente para los juegos. El diseño estuvo inspirado en un perro salchicha llamado Cherie von Birkenhof. El artículo también señala que la mascota “nunca se imaginó como una versión espeluznante de tamaño humano”.

