4 curiosidades sobre el día de San Valentín: ¡Seguro no lo conocías!

El día de San Valentín es una fecha especial para decirle a nuestros amigos o parejas lo mucho que los amamos, aunque esta conmemoración se lleva a cabo una vez al año, aquí te dejamos algunas curiosidades sobre esta fecha tan especial, seguro no las conocías.





Cupido siempre hace de las suyas y muchas personas al iniciar cada año, tienen como meta buscar el amor, ese complemento perfecto para demostrar afecto y cariño, otros prefieren estar solos y conmemorar este día tan especial con amigos. Aquí te van 4 curiosidades sobre esta fecha tan importante.

1.Dia de los solteros





El mismo día de San Valentín se celebra el “Quirkyalone day”. una fecha para todas las personas que se encuentran solteras y celebran el verdadero amor, la libertad e individualidad, muchas cosas por celebrar como la la independencia, la creatividad, la amistad y todo tipo de amor, incluido el amor propio. El tema del Día de “Quirkyalone” siempre ha sido “ámate a ti mismo”. Es por eso, que si no tienes pareja, no te preocupes, sal a cenar, camina, lee pero sobre todas las cosas disfruta el momento contigo mismo.

2.No es una fecha que se celebra por igual en todos los países

Aunque el 14 de febrero es la fecha más internacional para la celebración del Día de los Enamorados, en Brasil, el día de san valentín tiene lugar cada 12 de junio. Bolivia, que es el único de su entorno que no celebra San Valentín como tal, sino que recurre al Día del amor y la amistad cada 21 de septiembre. Otra fecha distinta, el 30 de julio, es la elegida por los israelís para conmemorar su día de los enamorados judío. En Egipto, el día que las parejas tienen marcado en rojo en el calendario es el 4 de noviembre. En uruguay , celebran por partida doble el Día de los Enamorados el 21 de septiembre y, por otro, San Valentín el clásico 14 de febrero.

3.Verona, la capital para el celebrar el dia de los enamorados





Hay muchos lugares en el mundo para visitar, pero la mejor ciudad para conocer el dia del Amor y la Amistad es Verona, al norte de Italia, en esta ciudad vivieron su amor Romeo y Julieta, tanto así que del 12 al 16 de febrero, las calles se convierten una fiesta con título Verona in Love en honor a los trágicos enamorados, todo se viste de rosa, lugares emblemáticos como el centro histórico, el balcón de Julieta, la Piazza di Signori, el Cortile Mercato se llenan de enamorados que vienen de todo el mundo con el objetivo de conmemorar esta fecha tan especial.

4. Las rosas sí importa

En algunos países como Japón, el número de rosas que se regalan importa y mucho, Según la tradición, una sola significa “eres la única”, once que “eres mi preferida”, 99 la promesa de un “amor para siempre” y 108 una petición de matrimonio. Aunque no importa donde te encuentres, siempre regalar una rosa es símbolo de afecto y amor.