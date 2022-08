Cuco presenta “Fantasy Gateway”: Fechas de su gira 2022

El californiano llamado Cuco arrancó este mes de agosto con su gira dentro de los Estados Unidos. Si eres fan de su música pegajosa y relajada, no te puedes perder su concierto. “Este álbum es la culminación de mi proceso de crecimiento en los últimos años, estoy emocionado de que todos lo experimenten”, dice Cuco en comunicado. Lo cierto es que Cuco está “en el negocio de sacarnos los sentimientos, nos guste o no”, informa Mor.bo. Así lo hace con su nueva producción Fantasy Gateway, en la que se desprende Sitting In the Corner”. “Cuco nos regala palabras soñadoras por encima de gigantescas nubes del saxofón; dulces nubes que se desintegran con teclados chispeantes y guitarras llenas de glitter, así como un bajo embriagador. Fantasy Gateway es exactamente lo que dice en la etiqueta: una fantasía lujosa, diversa y brillantemente diseñada, que demuestra que Cuco conoce perfectamente el género en donde se desarrolla, y puede expandirse como artista cuando abre su mente y su corazón y nos deja entrar a su mundo de imaginación, como si se tratara de nuestro propio Willy Wonka. Sin duda, es un viaje al que lo acompañaremos una y otra vez”, dice un review sobre los temas del nuevo disco de Cuco, en Mor.Bo.

Abajo tenemos las fechas de la gira de Cuco.

Omar Banos, nombre de pila del cantante, lanzó su segundo álbum Fantasy Gateway a través de Interscope Records, así como un nuevo video para la canción “Sitting In The Corner”, featuring Kacey Musgraves y Adriel Favela. La canción presenta las voces de Kacey Musgraves y Cuco que fluyen juntas antes de que Adriel Favela intervenga con un verso, toda la canción entre el inglés y el español. El video dirigido por Dan Streit es una telenovela nostálgica surrealista de acceso público protagonizada por una pareja de ancianos. Los dos celebran su amor hasta que la lujuria y la infidelidad conducen a una angustia indefinida.

Fantasy Gateway marca el comienzo de un nuevo capítulo para Cuco y su floreciente carrera. A lo largo del proyecto de 12 pistas, Cuco reflexiona sobre sus experiencias como adolescente en el centro de atención y creciendo hasta la edad adulta. Fantasy Gateway incluye los sencillos lanzados anteriormente “Aura”, “Fin Del Mundo” con BRATTY, la balada psicodélica “Time Machine” y “Caution”, que llegó con imágenes creadas por Grin Machine y dirigida por Cole Kush. Junto con las colaboraciones antes mencionadas de BRATTY, Kacey Musgraves y Adriel Favela, Cuco se une a DannyLux en el tema de cierre “Decir Adiós”.

Cuco presenta Fantasy Gateway en su gira norteamericana que comenzó este agosto. La gira lo llevará a Boston, Brooklyn y Atlanta antes de terminar en Dallas el 2 de septiembre.

Escuche Fantasy Gateway y mire el video de “Sitting In The Corner” abajo, y encuentre las fechas y lugares de la gira a continuación.

Sitting In The Corner (feat. Kacey Musgraves & Adriel Favela) [Official Music Video]

Fechas y Tickets Aquí

8/14 – Phoenix, AZ @ The Van Buren

8/16 – Salt Lake City, UT@ Twilight Series

8/17 – Denver, CO @ Mission Ballroom

8/19 – Chicago, IL @ Ruido Festival

8/21 – Toronto, ON @ Queen Elizabeth Theatre

8/23 – Boston, MA @ The Royale

8/24 – Brooklyn, NY@ Brooklyn Mirage

8/26 – Washington, DC @ 9:30 Club

8/28 – Atlanta, GA @ The Eastern

8/30 – Austin, TX @ ACL Live – Moody Theater

8/31 – Houston, TX @ 713 Music Hall (The Terminal)

9/02 – Dallas, TX @ The Factory In Deep Ellum