Cuba vuelve al Miss Universo tras 60 años de ausencia

Tras 57 años fuera del certamen de belleza que elige a la mujer mas bella del universo, Cuba ha anunciado que retornara al concurso, según informó CNN.

La primicia la dio la organización oficial del certamen, quien señaló que la elección de la soberana isleña estará bajo la dirección del empresario venezolano Julio César Cruz, residente en Miami, y quien se profesa un admirador de la belleza de la mujer cubana.

“Luego de 57 años, Cuba regresa al @missuniverse porque somos un país que tiene mucho que mostrar. Es por ello, que la Organización Miss Universe Cuba (@missuniversecuba) quiere llegar a todos los rincones de la ciudad donde se realice el certamen para mostrar el gentilicio nacional, sus bellezas geográficas, su tradición y cultura, a través de la belleza y el temple de la mujer cubana”, expresó la entidad.

“Queremos que los cubanos, fuera y dentro del país, sientan aún más su tierra, a respetarla y a preservarla cada día; y que se identifiquen con las causas sociales reales de la ciudad, del país, bajo los estándares de la libertad, y la democracia participativa”, añadió la institución.

En la publicación se incluyó una imagen oficial de regreso a la competencia, la cual contó con diversos comentarios.

¿Como será elegida la candidata?

De acuerdo con Ecuavisa, la selección de la representante cubana se llevará a cabo en el sur de Florida, donde se encuentra la mayor comunidad cubana fuera de la isla. Las aspirantes podrán postularse a través de un sitio web oficial, donde deberán completar un formulario y enviar sus fotografías.

Podrán participar todas las mujeres cubanas, entre los 18 y 28 años de edad, tanto las nacidas en la isla y que residen en los Estados Unidos, como también aquellas estadounidenses con padres cubanos. Dentro de los requisitos están la presentación del pasaporte y el registro de nacimiento cubano como comprobante. Las inscripciones están abiertas hasta el 29 de mayo de 2024.

“La Organización Miss Universe Cuba te invita a inscribirte y convertirte en la próxima embajadora de la belleza cubana en el escenario de Miss Universe. Estamos en busca de mujeres inspiradoras, seguras de sí mismas y con un profundo amor por su país. Si tienes entre 18 y 28 años, eres cubana de nacimiento o nacionalizada, y sueñas con ser la próxima Miss Universe Cuba, ¡no esperes más para postularte! Esta es tu oportunidad de hacer historia y dejar una marca indeleble en el mundo de la belleza internacional. ¡Inscríbete ahora y comienza tu viaje hacia la corona de Miss Universe Cuba!”, indicó la convocatoria.

Por su parte, Prensa Libre, indicó que las seleccionadas que serán 20 candidatas, recibirán una preparación de tres meses antes de llegar a la ceremonia de coronación, en este tiempo las participantes serán preparadas en pasarela, oratoria, pose fotográfica y en el desarrollo de un proyecto social. Hasta el momento la organización no ha informado cuando ni el lugar del evento.

Cabe señalar que desde la primera edición de Mis Universo en 1952 hasta 1960, Cuba fue un país que participó activamente del concurso, pero más tarde entre los años 1962 a 1967 el régimen de Fidel Castro prohibió la participación de sus mujeres en el certamen alegando ser un concurso que promovía la burguesía.

“Ese concurso no tenía la más mínima repercusión, estaba saturado de frivolidad y la verdadera trascendencia del ser humano estaba en la dignidad de no claudicar sus conquistas”, dijo el dictador. “Los esfuerzos nacionales estarían concentrados en asuntos de mayor envergadura. No existe una mujer más hermosa que una mujer miliciana, vestida de verde, con su boina, sus botas de combatiente y su mirada de guerrillera enérgica”, mencionó Fidel Castro, cuando decidió prohibir el concurso.

La última reina que tuvo Cuba para representarlos en Mis Universo fue Elina Salavarría De Mora, en 1967, según Ciber Cuba.

De esta manera es como en el próximo Mis Universo 2024, que se realizará en México, podremos ver a la Miss Cuba desfilar con todo su talento y su belleza, y esperando que la suerte acompañe a la nueva candidata.

