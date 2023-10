¿Cuántos hijos tuvo Matthew Perry?

El actor Matthew Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzy de su casa en Los Ángeles este sábado 28 de octubre. Tras la noticia de su fallecimiento muchos quisieron saber si el actor de “Friends” tuvo hijos o cuántos hijos tuvo.

Si bien el actor estuvo relacionado siempre con hermosas mujeres. Hasta llegó a comprometerse pero nunca se casó y tampoco tuvo hijos.

El último romance público de Perry fue con Molly Hurwitz. El actor mantuvo un romance con la gerente de talentos durante cuatro años y se comprometieron en noviembre de 2020. Sin embargo, nunca llegaron al altar.

Matthew Perry mantuvo un romance con Julia Roberts y Cameron Diaz

Perry siempre estuvo relacionado con hermosas mujeres. El actor mantuvo una relación con Julia Roberts y Cameron Diaz. También fue novio de Valeria Bertinelli, Gwyneth Paltrow, Rachel Dunn y Lizzy Caplan.

El actor escribió en su libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing en 2022, que muchas de sus relaciones terminaron por su adición, pero a la vez agradece que algunas de sus exes le salvaron la vida. “Como su primera novia Gabrielle Bober, “la que señaló que algo andaba mal en mí y me envió a rehabilitación por primera vez”.

Perry nunca se casó y tampoco tuvo hijos

Matthew nunca se casó. Solo llegó a comprometerse con su exnovia, Molly Hurwitz, y terminaron su compromiso en junio de 2021.

En una entrevista con la revista People, Perry reveló que le temía al romance y por lo que por eso terminaba sus relaciones.

En 2011, Perry dijo a la revista que ya había superado el miedo y esperaba conocer a “alguien de quien me enamore y no me asusten las cosas que solían asustarme”.

Perry también dijo que estaba “confiado en su sobriedad” y espera con ansias la idea de casarse y también tener hijos.

No dudó en expresar sus pensamientos sobre la paternidad y señaló con bastante confianza que sería un buen padre. “Creo que sería genial. Realmente lo creo. Crecí con muchos niños pequeños a mi alrededor y probablemente sea por eso, y tengo muchas ganas [de ser papá]”.