¿Cuántos hijos tiene Andrés García?

Andrés García es uno de los actores más famosos del mundo del entretenimiento. Además fue uno de los galanes de telenovela más codiciado de la época de los ochenta y noventa. Él estuvo relacionado con bellas mujeres. En una entrevista con Univisión en 2015, Andrés García dijo que empezó a tener relaciones a los 14 años de edad y que “aproximadamente estuvo con diez mujeres por año, pero que en realidad esas son ‘pocas’.

A pesar que siempre estuvo rodeado de muchas mujeres, el actor solo tuvo hijos con dos.

Andrés García se casó con Sandra Vale

Sandra Vale le robó el corazón a Andrés García. Ella se convirtió en la primera esposa del actor. Ellos se casaron en 1967. Tras ser su primera relación formal, Andrés se aventuró a convertirse en padre. Vale y Andrés García tuvieron dos hijos: Leonardo García y Andrés García Jr.

El matrimonio duro siete años.

Andrés García se casó por segunda vez con Fernanda Ampudia

En 1974, Andrés García se casó con Fernanda Ampudia, con quien tuvo una hija llamada Andrea García. Este matrimonio no duró mucho tiempo y se separaron. No se sabe mucho sobre Ampudia o el porque terminaron su relación. También se dice que tuvo otra hija con María Eleina Margáin tras vivir un romance fugaz, pero no hay registro sobre ella, según informa El Heraldo.

¿Cuántos hijos tuvo Andrés García

Andrés García tuvo tres hijos: Andrea García, Leonardo García y Andrés García Jr. El primer hijo de Andrés García, Andrés García Jr, le siguió los pasos a su padre e incursionó en el mundo del espectáculo y desarrolla su carrera en Florida.

Mientras que su hijo Leonardo García incursionó en la actuación y es modelo. Leonardo ha participado en novelas como Los Rey y Tanto Amor. También tiene sus propios negocios, por los cuales ha tenido que alejarse de la actuación.

Por otro lado, Andrea García incursionó en la conducción. En 2011 debutó como presentadora del programa TV de Noche, de Televisa. Ella también participó en el reality Rica, Famosa, Latina de Estrella TV. En estos momentos se mantiene alejada de la TV pero se mantiene conectada con sus 184 mil seguidores en Instagram. Andrea y Andrés García no han mantenido una relación cercana desde hace muchos años. Al punto que el actor la ha dejado fuera de su testamento.

Los medios reportan que el distanciamiento entre ellos es porque ella lo había acusado de abuso sexual, reporta Univisión. Esta semana ella le envió un emotivo mensaje a través de un en vivo en las redes. Ella dijo lo siguiente: “Quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo, ninguna mentira ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá”.

Andrés García asegura que Andrea no es su hija

En 2020, Andrés García dijo que Andrea no era su hija. Univisión reportó que en una entrevista con María de Jesús Candedo, de TVyNovelas, Andrés dijo que no tenía hija cuando le preguntó por Andrea. “¿Cuál hija?” contestó Andrés. “Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar. Te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe”.