¿Cuánto dinero tiene Justin Bieber?

¿Cuál fue el patrimonio neto de Justin Bieber en 2020? Según la calculadora de riquezas de celebridades Celebrity Net Worth, Bieber tiene una fortuna estimada en 285 millones de dólares. “Justin es uno de los artistas mejor pagados en el planeta, fácilmente gana de 60 a 80 millones de dólares en todos sus ingresos personales”.

Bieber no ha hecho giras musicales en los últimos cuatro años. Sin embargo, su patrimonio neto ascendió a los 200 millones de dólares en el 2014, informó Forbes. Justin Bieber fue la celebridad menor de 30 años con mayores ingresos en ese año, ganando un estimado de 80 millones de dólares en un periodo de 12 meses.

Justin Bieber añadió un estimado de 20 millones de dólares a su patrimonio cuando contrajo matrimonio con Hailey Baldwin, de acuerdo con información reseñada por Celebrity Net Worth. Hasta el momento, se desconoce si la pareja firmó un acuerdo prenupcial antes del matrimonio.

Bieber desembolsó 5 millones de dólares por una casa en Toronto en 2015

Tour of Justin Bieber $5 million Canadian Mansion with horse track & private lake accessJustin allegedly bought this house in his home country 2018-08-23T16:37:46Z

Justin Bieber y su esposa, Hailey, pasan la mayor parte de su tiempo en la casa que Bieber compró en Toronto en 2015. El cantante adquirió la mansión por 5 millones de dólares, según TMZ.

La propiedad de 9 mil pies cuadrados se encuentra en 101 acres de terreno privado y cuenta con comodidades como acceso a la orilla de un lago, pisos con calefacción, gimnasio privado, una bodega de vino de dos pisos, una sala de juegos y un garaje para tres automóviles.

En el pasado, Bieber alquiló varias propiedades en Los Ángeles. En el año 2009, el cantante canadiense alquiló una mansión por dos meses pagando 118 mil dólares por mes.

La boda de Bieber con Hailey Baldwin supuestamente costó 1.3 millones de dólares

Según Money.com, la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin en el 2019 ascendió a los 1.3 millones de dólares. De acuerdo con Daily Mail, las flores para el matrimonio de la pareja costaron 300 mil dólares.

E! News ofreció una estimación mucho menor para la boda, aunque aún sorprendente para los estándares generales: 500 mil dólares con un estimado de que la pareja gastó un aproximado de 95 dólares por cabeza en su lista de invitados.

También existieron algunos costos bastantes inesperados para la boda. Por ejemplo, Bieber utilizó una incrustación de 25 mil dólares en sus dientes inferiores para el día de su boda. Hailey también llevaba un par de incrustaciones hechas por el mismo diseñador, un hombre llamado Ian Marks, conocido como el “Dios de los Dientes de Oro”.

Marks habló con The Hollywood Reporter sobre las incrustaciones personalizadas que realizó para los Bieber: “De hecho, no tenía idea de que lo usaría en su boda. Literalmente no tenía ni idea. Pensé que las incrustaciones eran como algunos obsequios de fiesta que quería porque estaba aburrido. Es bastante asombroso”.

Bieber le propuso matrimonio a Hailey Baldwin con un anillo de 500 mil dólares

Aunque reportes iniciales estimaron que el anillo de compromiso de Hailey Baldwin valía 250 mil dólares, ahora se cree que costó medio millón de dólares. Según la revista Harper’s Bazaar, Bieber seleccionó el anillo de una joyería llamada “Solow & Co” en la ciudad de Nueva York. El fundador, Jack Solow dijo a la revista People: “Al final, Justin quería algo que acentuara con gracia en las hermosas manos de Hailey. Nos decidimos por una perla ovalada que era excepcional en su longitud y gracia”.

El anillo fue hecho a la medida y tiene entre 6 y 10 quilates, informó Harper’s Bazaar.

Solow mencionó a People: “Le mostré todos los detalles y todas las complejidades como le daría a cualquier otro chico de 25 años que vendría a la oficina a comprar un anillo de compromiso. Él se veía muy emocionado. Estaba mirando dentro del diamante con la lupa [de joyero] y dijo: ‘Creo que veo la cara de Hailey'”.

Hailey Baldwin tiene un patrimonio neto de 20 millones de dólares

De acuerdo con información reseñada por Celebrity Net Worth, Baldwin es millonaria por mérito propio. Tiene un patrimonio de 20 millones de dólares que provienen de sus trabajos de modelaje, patrocinio y riquezas familiares.

Uno de los mayores patrocinios de Baldwin proviene de Bare Minerals, una compañía de maquillaje completamente natural que ella ha estado representando durante años.

En una entrevista con Byrdie en el año 2019, Baldwin explicó la importancia que tiene para ella usar maquillaje completamente natural: “Definitivamente es importante para mí. Me gustan los productos de belleza que son naturales, orgánicos y sin químicos. Ya tenemos que lidiar con tantas cosas duras en el aire. Con los viajes y la contaminación, es bueno saber que cuando te colocas algo en la cara, no tienes que preocuparte por eso”.

Cuando se le preguntó cómo se cuida la piel, Baldwin mencionó: “Nunca duermo ni viajo con maquillaje. Siempre me lavo la cara, uso suero y loción, y a veces, uso aceite si mi piel está un poco más seca. Normalmente uso aceite en el avión como barrera adicional en contra de la humedad. Eso es bastante. Yo también uso agua de rosas”.

Traducción al español de la nota de Heavy.com.