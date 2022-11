¿Cuándo regresa En Casa con Telemundo?

Para quienes no son fanáticos del fútbol, ya están ansiosos que Telemundo regrese a su horario normal. Pero esto no va a suceder hastq el próximo mes de diciembre. El programa En Casa con Telemundo no transmitirá por Telemundo hasta que termine la Copa Mundial.

Telemundo es responsable de transmitir la Copa Mundial de la FIFA 2022. A partir del 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Lo que quiere decir que En Casa con Telemundo regresa a su horario normal a partir del 19 de diciembre. Aunque el show no está al aire, sus presentadores Carlos Adyan y Ana Yurka se encuentran haciendo diferentes oficios. Carlos se encuentra cubriendo desde Florida, la Copa Mundial. También se encuentra entrevistando a varias de las chicas que van para Miss Universo. Carlos entrevisto a Miss Guatemala Ivana Batchelor, Miss Honduras Rebeca Rodríguez Mora, Miss Puerto Rico Ashley Cariño, Miss Colombia María Fernanda Aristizabal y Miss Costa Rica Fernanda Rodríguez, entre otras. La ceremonia de Miss Universo 2022 se realizará el 14 de enero de 2023.

Ana Jurka también se encuentra cubriendo la Copa Mundial 2022 pero desde Qatar. Esta semana, Jurka viajó hasta Qatar para traer a los televidentes todas las noticias sobre la Copa Mundial.

Despidos en Telemundo 2022

Este mes Telemundo se encuentra en plena renovación de talento. Por lo que han despedido a varios de los presentadores. Hasta ahora han despedido a Chiquibaby, Rebeka Smyth y el Chef Oropeza del programa matutino Hoy Día. Parece que hasta ahora Ana Jurka y Carlos Adyan tienen su trabajo En Casa con Telemundo.

Se espera que Telemundo continue con los despidos de talentos y ejecutivos.

Héctor Sandarti y Jimena Gallegó son otros presentadores que continuan con la cadena. El próximo 17 de enero estrenan la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

Lo que tienes que saber:

PROGRAMA En Casa con Telemundo

HORARIO: Lunes a viernes a la 1 p.m. hora del Este

PRESENTADORES: Ana Jurka y Carlos Adyan

En Casa con Telemundo es un show que une a las familias con entretenimiento, buenas noticias, los mejores tips de salud, cocina y bienestar.